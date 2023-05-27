Загальна мобілізація – як вручатимуть повістки, які зміни відбудуться з 1 червня

Військовий стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. Також внесено деякі законодавчі зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян. Як вручатимуть повістки з 1 червня

Про це пише “Хвиля”, повідомляє НСН.

Так, тепер облік військовозобов’язаних проводитиме ТЦК та СП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, місцеві органи влади та дипломатичні установи за кордоном, а також керівники держорганів, голови підприємств, установ та організацій.

Процедура передбачає, що повістки для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або відправки до військової частини виписуватимуть до ТЦК. Вони будуть вказані адреси, за якими потрібно з’явитися, та час. Крім того, глава ТЦК може виписати розпорядження, яке передає обов’язок роздавати повістки уповноваженим особам.

Роздавати повістки можуть у багатьох громадських місцях всім чоловікам. При цьому працівники ТЦК перевіряють, чи вони пройшли уточнення даних. Тобто якщо з 24 лютого 2022 року людина так і не з’явилася у військкомат, то їй вручають повістку для уточнення даних.

Як вручатимуть повістки, які зміни відбудуться з 1 червня

Мобілізувати в Україні можуть будь-якого чоловіка віком від 18 до 60 років, якщо він придатний станом здоров’я і немає законних підстав не закликати його. Мобілізації підлягають чоловіки незалежно від того, мають вони військовий досвід. Чоловіки, які не служили, проходять обов’язкове навчання перед відправкою на фронт.

Зокрема з 1 червня 2023 року мобілізації підлягатимуть:

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не чинили тяжкий злочин.

Це означає, що мобілізувати можуть і власників так званого білого квитка.

Мобілізація жінок із 1 червня також проводитиметься. При цьому жінки можуть бути мобілізовані жінки, які проходили військову службу раніше, якщо вони перебувають на військовому обліку та придатні за станом здоров’я під час воєнного стану.

Чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Раніше ми розповідали, з яких причин може бути надана відстрочка від мобілізації.

Як видаватимуть повістки з 1 червня в Україні

Внесені зміни до положення про ТЦК та СП дозволяють співробітникам військкоматів вручати повістки чоловікам незалежно від місця, де вони перебувають на військовому обліку.

Законом не можна оскаржити вручення повістки – після такого вручення чоловік зобов’язаний з’явитись за вказаною адресою у вказаний час.

Ще новини України: Мобілізація в Україні – військовозобов’язані можуть отримати повістки на пляжах