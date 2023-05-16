В Україні продовжено дію воєнного стану ще на 90 днів – до 18 серпня 2023. Тож військовозобов’язані чоловіки отримати повістку влітку

Які ж категорії громадян України можуть мобілізувати влітку цього року, розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.

Кому можуть вручити повістку влітку 2023

Треба зауважити, що під час воєнного стану в Україні немає жодних хвиль мобілізації. На службу призивають залежно від розвитку ситуації на фронті.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак, відповідно до чинного законодавства, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Однак, вони можуть добровільно підписати контракт з підрозділами Сил оборони України.

Загальна мобілізація – хто з чоловіків може отримати повістку влітку

Тож отримати повістку можуть:

придатні до служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, яких визнали придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – тільки добровільно та за місцем проживання.

В Україні можуть знизити призовний вік

Нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Раніше зміни до закону погодив Кабмін.

У Міноборони зазначили, що під час дії воєнного стану відсутня потреба в перебуванні призовників до 27 років на військовому обліку. Додали, що це створює велике навантаження на територіальні центри комплектувань та соціальної підтримки й потребує додаткових фінансових витрат з боку держави.

Тривале перебування на обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до служби громадян не може бути мобілізована.

“Усі ініціативи спрямовані на зміцнення обороноздатності держави та мають на меті виключно оптимізацію процесів для наближення нашої перемоги”, – підкреслили в Міноборони

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