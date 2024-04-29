Календар стрижок на травень 2024: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на травень допоможе Вам спланувати візит у перукарню.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на «РБК-Україна»

При створенні місячного календаря стрижок дотримуються враховують фази Місяця. Є вірять, що стрижка волосся під час зростання Місяця може сприяти швидшому росту волосся.

Натомість є люди, які вважають, що краще стригтися під час спадання Місяця для збереження форми волосся триваліший час.Їх вірування базуються ще на народних переконаннях та традиціях.

У травня 2024 року сприятливими днями для стрижок будуть наступні дні: 16, 18, 20, 29. Проте краще утриматися від зміни зачіски 3, 24, 31 числа.

Календар стрижок на травень: коли краще фарбувати волосся

Найкращими датами для фарбування волосся будуть:

9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 травня.

Також фарбувати волосся можна: 12, 15, 16, 23. А ось несприятливими днями для фарбування волосся будуть: 3, 6, 8, 28 травня

Ще новини України: Православний календар на травень 2024 року: список