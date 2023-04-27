Видали повістку в іншій області: у який ТЦК потрібно йти в такому разі

Віднедавна територіальні центри комплектування можуть вручати повістки чоловікам незалежно від їхнього місця військового обліку. Що потрібно знати військовозобов’язаному, якщо йому видали повістку в іншій області.

Адвокатка та керівниця волонтерського руху «Адвокати ЗСУ» Євгенія Рябека та адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак розповіли, як діяти в подібних ситуаціях, інформує НСН з посиланням на УП Життя.

Нагадуємо, 7 квітня 2023 року Кабмін ухвалив постанову №318, яка вносить зміну до 11 абзацу пункту 9 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

У новій редакції йдеться, що ТЦК СП проводять заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Раніше останньої поправки не було.

Юрист Андрій Новак вважає, що йдеться про випадки, якщо ТЦК встановить, що повістку можуть вручити тоді, коли особа постійно проживає в регіоні, відмінному від місця реєстрації.

«Якщо ТЦК дізнався, де ви проживаєте, але ви не стали до них на облік – тоді можуть вручити повістку за фактичним місцем проживання», каже Новак.

Також це може стосуватися військовозобов’язаних, які не сповістили ТЦК СП про зміну місця перебування (наприклад, відрядження) у семиденний строк.

«Громадяни повинні розуміти, що облік – це обов‘язок чоловіка призовного віку, громадянина України. У кожній області, селі чи містечку особа повинна сама піти до військкомату і стати на облік. Якщо відрядження або перебування людини в іншій області перевищує 7 днів – вона повинна сповістити військкомат про зміну місця перебування. Наприклад, прийти і сказати “Я перебуватиму тут 10 днів у відрядженні. Поставте відмітку, що я тут обліковуюсь», каже Євгенія Рябека.

Внутрішньо переміщені особи також зобов’язані зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК.

Водночас у законі не прописаний чіткий алгоритм видачі повістки у таких випадках.

«Закон не забороняє вписати в повістку центр комплектування з того населеного пункту, де людині вручать документ. Практику написання ми ще не бачили. І, на жаль, ці зміни сьогодні не містять конкретики. Тобто ми не бачимо конкретний алгоритм дій, що повинна робити особа і центр комплектування», каже Євгенія Рябека.

Юристка припустила, що чоловік призовного віку повинен сам з’явитися до ТЦК, щоб стати на облік за місцем перебування.

«Водночас ми розуміємо, що у людини має бути певний перелік документів з собою – військовий квиток або приписне. Цей військовий квиток може знаходитися за місцем проживання або реєстрації. В такому разі логічно, що людина отримує повістку на місці, але військкомат може бути вказаний за місцем її проживання», каже юристка.

Що робити людині, якщо ви стоїте на обліку, але отримуєте повістку в інший ТЦК, якщо ви виявилися в області чи районі проїздом.

Уявімо ситуацію, ви мешкаєте в Києві та стоїте на обліку в Шевченківському ТЦК. Ви їдете у відрядження до Луцька на кілька днів і на одному з блокпостів у Житомирі вам намагаються вручити повістку.

Що людина має робити в такому разі?

«Якщо ви перебуваєте там тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з’явитися до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства», каже Андрій Новак.

Перш за все можна показати свій військовий квиток, або приписне, або тимчасове посвідчення. У такому документі має стояти відмітка про військкомат, до якого приписана людина.

«Я можу зробити припущення. Якщо людині видадуть повістку на блокпосту, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм. Але особі треба заздалегідь піклуватися про себе. Якщо вона їде у відрядження, є певні документи, які це посвідчують, у яких вказано термін відрядження», каже Євгенія Рябека.

Якщо військовозобов’язані збираються у відрядження або будь-яку іншу поїздку, вони мають мати з собою повний комплект документів: військовий квиток, приписне, документ про відрядження тощо. Вони необхідні для того, щоб предʼявити їх тому, хто буде вручати повістку, і пояснити, що ви прибудете до ТЦК після повернення.

«Повістка вимагає прибути до ТЦК і стати на облік. Якщо людина стоїть на обліку, то немає питань. Якщо чоловік має з собою військовий квиток, де є печатка, де відмічено, що він стоїть на обліку у ТЦК – повторна повістка не вручається», пояснює Рябека.

Також ви можете отримати повістку для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак комісію ви повинні будете пройти за місцем обліку особи.

«Ви пред‘являєте військовий квиток. Уповноважена особа бачить, що там Шевченківський ТЦКСП. Вам можуть виписати повістку, і якщо ви повертаєтеся з відрядження 27 квітня, можуть зазначити, що 28 потрібно пройти ВЛК», каже Євгенія Рябека.

Після проходження медичної комісії, якщо особа визнана придатною і є відповідний висновок ВЛК, військовозобов’язаний може отримати мобілізаційне розпорядження, але такі повістки точно не вручають на блокпостах.

Це може бути вимога прибути до навчального центру, після чого особу можуть призначити на певну посаду. Підготовка кожного військовозобов’язаного ведеться індивідуально, залежно від його досвіду.

«Непідготовлені військовозобов’язані, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, направляються для підготовки. Вони навчаються у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВВНЗ (офіцери запасу). Військовозобов’язані, що мають досвід військової служби або залучалися на навчальні збори раніше, можуть бути направлені одразу до військових частин», каже Євгенія Рябека.

Якщо чоловік не має з собою військово квитка, йому можуть вручити повістку в будь-якому місці.

«Людина візьме цю повістку, прийде до військкомату, скаже “Я вже у вас обліковувався”. Я в цьому не бачу нічого жахливого. Можна прийти до військкомату, показати свій квиток – всі побачать, що людина стоїть на обліку», каже Рябека.

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