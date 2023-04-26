Деяким українцям можуть частіше вручати повістки – кому і де

Під час воєнного стану деяким українцям можуть частіше вручати повістки. У поліції пояснили, про які випадки йдеться. Про це пише НСН з посиланням на видання «Телеграф».

Як повідомляється, якщо водії порушать Правила дорожнього руху, то поліція у співпраці з представниками центрів комплектування кадрів може вручити повістку.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, можливо це не лише у Києві, а й в інших містах.

Так, повістки можуть вручити тим, хто перевищує швидкість і любить дрифтувати на вулицях. Для цього співпраця патрульних поліцейських із представниками військкоматів у контексті видачі повісток необхідна постійно.

“В окремих випадках вона може дійсно застосовуватися, тому що такі випадки (дрифт на дорогах — Ред.), вони показові. Ми вже досить тривалий час реагували на ці акції, ми попереджали і зверталися до учасників цих рухів щодо того, що зараз це робити недоречно і не вчасно”, зазначив він.

Олексій Білошицький додав, що недавно у Києві кілька автомобілів влаштували перегони. Поліція не могла на це не відреагувати, тож об’єднала зусилля із центрами комплектування кадрів.

“Можливо, будуть у майбутньому [такі випадки], також реагуватимемо на них. І, звісно, не тільки в Києві це може застосовуватися. Зі свого боку військкомати також були зацікавлені у перевірці документів та запрошенні цих осіб. Ми робили свою роботу, а вони — свою”, зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Раніше НСН інформував про те, як має відбуватися вручення повісток.

Адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі розповів про етапи вручення повісток в Україні під час мобілізації:

видається та підписується розпорядження начальника ТЦК з переліком осіб, які, наприклад, викликаються для оновлення облікових даних;

виписується повістка на конкретну особу із зазначенням номера цього розпорядження та підписується начальником, який ставить печатку;

формується та підписується розпорядження начальника ТЦК на уповноважених представників ТЦК, які мають право вручати повістку;

повістка вручається особисто під підпис особи, яка викликається.

Сімутін наголосив, що через порушення процедури вручення повісток відмова від їхнього отримання не буде ухиленням від мобілізації.

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