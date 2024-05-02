В Україні прогнозують заморозки на Великдень 5 травня. Оголошено жовтний рівень небезпеки

У східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів

4 та 5 травня в деяких областях спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв’язку із цим

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

«Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Також небезпечні погодні явища розповсюдяться і на частину Миколаївської області.

В Україні очікуються заморозки на Великдень – в яких областях

Як свідчать дані багаторічних спостережень метеорологів, у травні середня місячна температура повітря складає 13-17 градусів, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, місцями в Сумській області та гірських районах 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів, в Одеській, Луганській та в Криму до 38-39 градусів, в гірських районах 26-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних та Вінницькій областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.

Стійкий перехід середньої добової температури через +15 градусів у бік підвищення (кліматичний показник початку метеорологічного літа) відбувається переважно у другій, на Закарпатті та півдні країни – у першій декаді травня.

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