Українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Стало відомо, як працювати банки на Великдень в Україні у цьому році

Як будуть працювати банки на Великдень розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як працюватиме Система електронних платежів НБУ

СЕП Національного банку України вже понад рік працює в режимі 24/7. Вона забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій у гривні через рахунки, відкриті в Національному банку.

Всі банки України, підключені до системи, мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.

Як нагадали українцям, під час дії воєнного стану скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Виходячи з цього, звичайними робочими днями для фінансової системи будуть:

середа, 1 травня (День праці)

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня)

середа, 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.)

У неділю, 5 травня, відділення банків не працюватимуть.

Як працюватимуть банки на Великдень у 2024 році

Графік роботи “ПриватБанку”

У “ПриватБанку” про додаткові вихідні дні, пов’язані зі святами, також не повідомляли.

Згідно з інформацією прес-служби, щодня по всій країні працює понад 1000 відділень, 5000 банкоматів і 10 000 терміналів самообслуговування “ПриватБанку”.

У кол-центрі банку підтвердили, що святкових вихідних нині немає. Тому відділення Приватбанку працюватимуть за звичайним графіком.

Наприклад у Києві більшість відділень працюють з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00 (з перервою в касі на обід з 13:00 до 14:00). Деякі відділення можуть бути “черговими” в суботу. Проте всі вони не працюють в неділю.

Виходячи з цього, у “ПриватБанку”:

середа, 1 травня (День праці) – робочий день

неділя, 5 травня (Великдень) – вихідний день

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня) – робочий день

середа, 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.) – робочий день

Варто нагадати, що послуги інтернет-банкінгу “Приват24” – доступні цілодобово й без вихідних.

Як працюватиме “Ощадбанк”

“Ощадбанк” також працюватиме за своїм звичайним графіком.

Наприклад у Києві більшість з них відкриті для відвідувачів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 (без перерви на обід). Водночас субота й неділя – вихідні дні.

На травневі свята й Великдень “Ощадбанк” працюватиме за вищезгаданим графіком більшості банків:

середа, 1 травня (День праці) – робочий день

неділя, 5 травня (Великдень) – вихідний день

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня) – робочий день

середа, 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.) – робочий день

Інтернет-банкінг і платіжна система “Ощад 24/7” також працює цілодобово й без вихідних.

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