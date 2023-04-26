Мобілізація в Україні – як має вібдуватись вручення повісток пояснив адвокат

В Україні триває загальна мобілізація. Адвокат Роман Сімутін розповів про етапи вручення повісток в Україні під час мобілізації

На своєму YouTube-каналі він пояснив, який шлях проходить повістка від ТЦК до військовозобов’язаного. Про це розповідає НСН.

Після звірки всіх даних повістка вручається і одержувач розписується в журналі, все інше є неправомочним.

“Представники територіальних центрів комплектування мають представитися, показати документи, які підтверджують те, що ці люди мають право виписувати повістки”, – зауважив адвокат

Як відомо, обмежена кількість осіб за законом має право на вручення повісток, і порядок чітко регламентований.

Етапи вручення повісток:

видається та підписується розпорядження начальника ТЦК з переліком осіб, які, наприклад, викликаються для оновлення облікових даних;

виписується повістка на конкретну особу із зазначенням номера цього розпорядження та підписується начальником, який ставить печатку;

формується та підписується розпорядження начальника ТЦК на уповноважених представників ТЦК, які мають право вручати повістку;

повістка вручається особисто під підпис особи, яка викликається.

“Які ж етапи в реальності? Перше – наштампували незаповнених повісток з підписом та печаткою начальника ТЦК. Друге – видали на руки всім, кому можна та відправили у рейд. Третє – піймали людину, “видрали” документи, заповнили повістку “на коліні” та дали 48 годин для прибуття до ТЦК. Або четверте – завезли до ТЦК”, – пояснив адвокат сьогоднішні реалії вручення повісток

Сімутін наголосив, що через порушення процедури вручення повісток відмова від їхнього отримання не буде ухиленням від мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в Україні законодавчо закріплене право на відстрочку від мобілізації для учнів коледжів та ЗВО денної форми навчання, чим і користуються чоловіки, які не хочуть йти до армії

Чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше.

Ще новини України: Вручення повістки – як правильно поводитися, коли вручають повістку