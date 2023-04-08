Вручення повістки – як правильно поводитися, коли вручають повістку

В Україні вручення повістки нерідко стає приводом для порушення законодавства. Тому юристи наголошують на тому, що потрібно пильно слідкувати за самою процедурою

В Україні юристи пояснюють, як правильно поводитися в той час, коли вам вручають повістку. Насамперед треба з’ясувати, чи є ці військові уповноваженими особами на вручення повісток.

Про це РБК-Україна розповів провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, повідомляє НСН.

Як правильно поводитися під час вручення повістки

“Одразу знімати на відео однозначно не раджу, якщо не впевнені у протиправній поведінці уповноважених осіб. Потім треба розуміти, що затримувати та примусово доставляти до територіального центру комплектування вас не можуть. Такими повноваженнями військкомат не наділений. Винятком є тільки, коли особа не з’явилася на виклик за повісткою раніше, і військкомат подав спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до військкомату для складання постанови. Часто на практиці ми бачимо, що права людей порушуються, і інколи їх забирають до військкоматів примусово”, – розповів Антон Маринич

Також він додав, що одна з проблем полягає в тому, що сама повістка не оскаржується. Навіть у разі, якщо порушена процедура або просто вписують ім’я особи, до якої звернулися на вулиці та перевірили документи.

“На жаль, оскарження такої повістки не скасовує обов’язку з’явитися до військкомату. Треба розуміти, що є ще заброньовані особи і є військовозобов’язані, які мають відстрочку від мобілізації. Тому якщо хочуть вручити повістку, треба пояснити, що ви маєте підстави для відстрочки. Це буде вагомим аргументом. Для цього бажано мати з собою хоча б копію документа, який це підтверджує”, – наголосив юрист.

Окремо він підкреслив, що з деякими уповноваженими особами це спрацьовує: вони розуміють, що повістку виписувати таким людям немає сенсу. Але для деяких це не аргумент: вони однаково виписують повістку, людина йде до ТЦК, надає ще раз ті самі документи і після того спокійно далі продовжує працювати та займатися своїми справами.

Ще новини України: Мобілізація ВПО – хто може вручити повістку, чи можна отримати відстрочку