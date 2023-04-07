Повістки в Україні – які документи повинні мати при собі військовозобов’язані, у яких є бронь

Працівникам компаній, які мають бронь під час воєнного стану, а також військовозобов’язаним з відстрочкою від мобілізації бажано носити з собою підтверджуючі документи. Це буде аргументом, щоб їм не вручили повістки до військкомату повторно

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна..

Під час дії воєнного стану є військовозобов’язані, які мають відстрочку від мобілізації. Також – заброньовані роботодавцями особи. Таким теж можуть вручати повістку на вулиці, але щоб цього не сталося, бажано мати з собою документи, які підтверджують підстави для відстрочки, каже провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Які документи повинні мати при собі військовозобов’язані, у яких є бронь, щоб повторно не отримати повістки

“Це буде вагомим аргументом. Для цього бажано мати з собою хоча б копію документа, який це підтверджує. З практики скажу, що з якимись уповноваженими особами це спрацьовує: вони розуміють, що повістку виписувати таким людям немає сенсу”, – пояснює фахівець.

Втім, іноді це не спрацьовує. Представники ТЦК все одно виписують повістку, після чого людина йде до територіального центру комплектування, і знову надає ще раз ті самі документи.

За словами юриста, після повторного подання люди можуть спокійно повертатися до особистих справ.

Бронюванням осіб призовного віку займаються компанії, де працюють ці люди. Сама організація подає списки, а потім видає працівнику витяг. Це має бути документ з печаткою і датою про бронь. Причому працівнику ходити до ТЦК за цим документом не треба: цим займається його роботодавець.

“Працівник тільки розписується у спеціальній відомості роботодавця про те, що він цей витяг отримав. Як правило, бронюють на 6 місяців. На практиці цей строк продовжують. Працівнику бажано постійно мати хоча б копію цього витягу із собою”, – додає Антон Маринич.

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