Мобілізація в Україні – як проходить процедура бронювання волонтерів

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої певні підприємства та організації можуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову на службу. Як проходить процедура бронювання волонтерів

Про це повідомив юрист Дмитро Дончак, розповідає НСН

Чи можна забронювати волонтерів

За словами юриста, волонтерські організації не є юридичними особами, тому, щоб мати можливість бронювання, їм потрібно зареєструвати свою організацію як благодійний фонд.

Згідно із Постановою КМУ №76, благодійний фонд може бронювати своїх працівників за умови, що ця організація здійснює надання послуг, які необхідні для потреб ЗСУ. Військовозобов’язаним працівникам надається відстрочка від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Що для цього потрібно

Після реєстрації організація має подати список з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних.

Як проходить процедура бронювання волонтерів

Обґрунтування має містити інформацію про:

виробництво товарів, виконання робіт й надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, дату та номер укладеного державного контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт й надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил або інших військових формувань;

відповідність облікових даних військовозобов’язаних, які зазначені у списку, їхнім військово-обліковим документам.

“Кількість військовозобов’язаних має становити 50% кількості працівників підприємства на дату подання списку. Якщо організація має обґрунтовану потребу, то кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%”, – каже юрист.

Після того, як Генеральний штаб ЗСУ погодить цей список, він передає його до Мінекономіки, де вже й ухвалюється остаточне рішення щодо бронювання. Якщо процедура пройшла успішно, то організація має видати заброньованим працівникам витяги із зазначеного рішення та протягом 5 днів повідомити про це ТЦК та СП.

Новини України:

Як і коли мобілізують чоловіків до 27 років, кого зараховують у запас

Встановити додаток