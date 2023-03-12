Як і коли мобілізують чоловіків до 27 років, кого зараховують у запас

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Проте ТЦК часто не мобілізують чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони приходять записатися добровольцями.

Натомість, їм пропонують підписувати контракт, передає НСН з посиланням на NV.

Призов на строкову військову службу було скасовано Законом України Про внесення зміни до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану, який почав діяти з 29.10.2022. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу було доповнено статтею 18−1, яка скасовує призов під час воєнного стану, а призовні військово-лікарські комісії зобов’язує допомагати з медоглядом під час мобілізації.

Адвокат Богдан Пересада підкреслив, що ситуація з мобілізацією або призовом чоловіків від 18 до 27 років має багато недоліків.

«На мою думку, ситуація із призовом за мобілізацією чоловіків у віці до 27 років, які не проходили військову службу та військову кафедру певною мірою погано врегульована», підкреслив він.

За законодавством, мобілізації підлягають військовозобов’язані та резервісти, проте призовники мають інший статус. Під час воєнного стану призов не проводиться.

«Указ Президента також передбачає призов військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, можна зробити висновок, що призову за мобілізацією підлягають саме резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі», зазначає він.

У частині 9 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу є визначення щодо статусу призовника та військовозобов’язаного:

призовники ― особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов’язані ― особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Це ж затверджено змістом частини 1 статті 33 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу: «Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

«Наявність розмежування відповідних обліків додатково свідчить про різницю у відповідних статусах», зазначає юрист.

У абзацах 1−2 статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу зазначено, що:

«Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації».

Коли мобілізують призовників ― від чого це залежить

Через особливий статус призовників від 18 до 27 років та можливість зарахування їх до резервістів, мобілізація залежить від того, чи є у них відстрочка, чи проходити вони службу, та на якому обліку стоять:

чи має така особа статус військовозобов’язаного (перебуває на обліку військовозобов’язаних);

чи перебуває така особа у запасі;

чи має підстави для звільнення від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

чи придатна така особа до проходження служби за станом здоров’я.

Що таке зарахування в запас і які є види

Питання зарахування у запас та категорій запасу врегульовано статтею 27 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу. Це мають бути придатні за станом здоров’я громадяни України і не досягли граничного віку перебування у запасі.

«У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань», зазначено в пункті 1 статті.

Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

запас першої категорії ― це військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

запасу другої категорії ― це військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії.

«Тобто, особа, яка не проходила військову службу, може бути зарахована до запасу другої категорії за умови, що така особа придатна за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час», стверджує юрист.

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