Призовники, яким виповнилося 27 років, отримають повістки для проходження медогляду

Призовники, які досягли 27 років, мають прибути на призовні дільниці ТЦК та СЗ для проходження медкомісії. Для цього їм роздаватимуть повістки.

Як передає НСН, відповідне рішення є у порядку проходження військової-лікарняної комісії призовниками, які досягли 27 років закріплене постановою уряду № 92 від 1 лютого 2023 року, яка набрала чинності 2-го лютого.

В постанові зазначається:

Під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Від моменту введення воєнного стану в районах (містах) утворюються призовні комісії, персональний склад яких та графік їх роботи затверджується начальником військової адміністрації.

На районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку. Це потрібно для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку.

Оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці та проведення їхнього медичного огляду буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тобто їм будуть розсилати повістки.

Призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаних.

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