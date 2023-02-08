У ЗСУ пояснили, в яких випадках можуть анулювати повістку

Військовозобов’язаному, який вже отримав повістку, її можуть анулювати. Але це можливо лише в деяких випадках.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center, передає НСН.

“Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки”, зазначив Горбач.

Якщо повістку вже було отримано, її можна анулювати. Для цього необхідно особисто з’явитися до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочення.

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