Бронь від мобілізації – скільки працівників підприємств можуть отримати відстрочку

Хто з чоловіків може отримати бронь від мобілізації. Які компанії і підприємства мають таке право і як забронювати персонал.

В умовах загальної мобілізації в Україні, коли всі військовозобов’язані чоловіки повинні прибувати до військкоматів за повістками, власники бізнесу та підприємств також залучені до цього процесу. Зберегти на роботі колектив та запобігти простою на виробництві можна, попередньо подавши списки зі співробітниками-претендентами на бронь від призову до армії.

Слід розуміти, що забронювати усіх військовозобов’язаних не вийде. Наприклад, представники бізнесу можуть розраховувати лише на 50% працівників. І то мовиться про критично важливих, щоб підприємство не простоювало за їхньої відсутності.

Про це розповів юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак, передає НСН.

“Отримані списки опрацьовують і погоджують у Генштабі, або в СБУ, або розвідці, якщо йдеться про держслужбовців. Остаточне ж рішення ухвалюється в Мінекономіки. І вже після цього Генштаб передає дані про заброньовані до територіальних центрів комплектування”, зазначив він в ефірі 24 Каналу.

У ТЦК заброньовані співробітники можуть отримати витяг про відстрочку від військової служби, передбаченої протягом шести місяців. Після закінчення цього терміну відстрочку потрібно продовжити тим самим способом.

Бронь від мобілізації. Хто може отримати

Кабмін встановив основні критерії першочергової броні співробітників. Отримати її можуть працівники:

яким встановлені мобілізаційні завдання чи замовлення;

що виготовляють товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для того, щоб забезпечувати потреби ЗСУ або інших військових формувань;

чия робота критично важлива для функціонування економіки, а також забезпечення життєдіяльністю населення в особливий період.

“Важливо, що в уряді визначилися з тим, які підприємства та організації вважаються критично важливими. Йдеться про 7 критеріїв, один із яких – сукупна сплата податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро на рік”, пояснив Юрчак.

Як компанії і підприємства можуть забронювати працівників

Забронювати персонал від мобілізації можуть такі чотири категорії:

органи державної влади чи місцевого самоврядування;

підприємства, які мають мобілізаційні завдання;

підприємства, які здійснюють діяльність, спрямовану на забезпечення потреб ЗСУ;

бізнес, функціонування якого є критично важливим для економіки та забезпечення потреб населення.

Бронювати працівників також можуть такі організації:

спеціалізовані установи ООН

іноземні дипломатичні установи в Україні

представництва донорських установ

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги

представництва міжнародних організацій

міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за рахунок міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для визнання підприємства критично важливим для економіки застосовується наступний перелік критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів: від еквіваленту 1,5 млн. євро;

сума надходжень в іноземній валюті – від еквівалента 32 млн. євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки країни відповідно до постанови КМУ №83 від 2015 року;

важливе значення задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

розмір зарплати: не менша за середню по регіону;

резидентство “Дія Сіті”.

Щоб скористатися можливістю забронювати персонал, компанії потрібно відповідати трьом із семи критеріїв.

Крім того, відповідати лише двом, а не трьом критеріям, зможуть представники наступних сфер:

паливно-енергетичний комплекс;

підприємства охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури, спорту та соцзахисту державної чи комунальної власності;

лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне телевізійне мовлення.

Мобілізація в Україні – в чому різниця між бронюванням та відстрочкою