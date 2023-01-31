З 30 грудня 2022 року в Україні почали видавати повістки нового зразка. Чим вони відрізняються і чи можна відмовитися від “старого” документу.

Про це розповів адвокат Сергій Гула, передає НСН.

Юрист підкреслив, що попередній бланк втратив чинність та не несе жодного правового навантаження.

Чим відрізняються повістки нового зразка

Перша відмінність – у назві. Замість військових комісаріатів – територіальні центри.

– у назві. Замість військових комісаріатів – територіальні центри. Збільшилася кількість документів , які необхідно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер.

, які необхідно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер. Також у повістці нового зразка з’явився пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини. В минулому формулюванні було чітко зазначено, що якщо людина не прибуде, то підлягатиме адміністративному покаранню.

Як діяти, якщо вам вручили “стару” повістку

“Ознайомтеся одразу. Подивіться, чи це новий бланк, який сформований після 30 грудня, бо там вказано. Якщо ні – все. Вибачте, ви роздаєте документ, який втратив чинність”, зазначив адвокат.

В такому разі ви маєте право відмовитися від отримання повістки та скласти акт відмови у присутності двох понятих: “Оскільки повістка була виписана на бланку, який втратив свою чинність, я відмовляюсь від її отримання”.

“Зараз такі питання до мене приходять: “Проїдьте з нами, ми вам дамо “нову” повістку чи якусь там”. Люди, ви не повинні їхати. Ніхто незаконно обмежувати ваші права та свободи не має права. Це незаконне позбавлення волі”, роз’яснив Гула.

Чи мають право вручати незаповнену повістку

Адвокат додав, що незаповнена повістка – не адресована вам. Тому ви також маєте право відмовитися від її отримання та скласти акт відмови у присутності двох понятих:

“Тому що повістка, вона є адресна, вона вручається конкретній особі, вона має бути прописана. Беріть двох понятих, пишіть акт відмови. Оскільки ця повістка не була виписана мені… Коли мені буде виписана – питань немає”, пояснив адвокат.

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