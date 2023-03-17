Мобілізація ВПО – хто може вручити повістку, чи можна отримати відстрочку

В Україні воєнний стан та мобілізація продовжені до 20 травня. Повістки видають усім військовозобов’язаним чоловікам на вулиці та в публічних місцях. Як проходить мобілізація ВПО

Чи призивають переселенців та в який ТЦК треба йти за отриманою повісткою розповідає НСН, посилаючись на NV

В Україні постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року встановлено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він регулює взяття на облік та обов’язки вимушено переміщених осіб щодо військового обліку, взяття та зняття з нього.

Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію регулює порядок призову громадян України, відстрочку та обов’язки під час загальної мобілізації. Законодавчо в Україні не визначено місце видачі повісток, і, як підтвердив Омбудсмен Дмитро Лубінець, повістки уповноважені особи можуть видавати будь-де.

Військовий облік ВПО за новим місцем проживання ― документи

Загальні правила військового обліку стосуються також чоловіків ВПО ― після зміни місця проживання вони протягом тижня мають з’явитися в ТЦК за місцем нового проживання та стати на військовий облік.

За статтею 21 Порядку, взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік ВПО та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Для цього потрібні документи:

Заява;

Паспорт громадянина України;

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

Для осіб звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини;

Для звільнених за станом здоров’я або сімейними обставинами ― свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

Рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час (у разі наявності).

При зміні місця реєстрації або проживання під час війни може трапитися, що втрачаються особисті та/або військово-облікові документи. Неприбуття до ТЦК все одно визначається як порушення закону в таких випадках. Тому, потрібно звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

Взяття на облік не означає вручення повістки і тим більше негайну відправку на фронт, порушення правил військового обліку загрожує адміністративним покаранням, а ухилення від військового обліку ― кримінальною відповідальністю.

Хто може видавати повістки ВПО в 2023 році

Відповідно до пункту 56 Положення оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних ТЦК.

Вручення повісток здійснюють уповноважені на це особи:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

Для цього у них має бути відповідне розпорядження керівника ТЦК із вказаними прізвищами осіб або розпорядження керівника ТЦК для керівництва компанії, установи, організації.

«Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність», ― зазначає Лубінець.

Натомість громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

«Перед тим, як прийняти повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевірити правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитесь це робити», ― підкреслюється у повідомленні.

У працівників ТЦК мають бути службові посвідчення або які підтверджують їх роботу в районному або міському чи обласному ТЦК та дають право на вручення повісток.

Чи можна вручати повістку ВПО під час перевірки місця проживання

У Порядкунадання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженому постановою КМУ № 332, вказано, що перевірка місця проживання ВПО вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.

Законом не заборонено вручення повісток за місцем проживання посадовими особами ТЦК або Нацсоцслужби, якщо в них є відповідне розпорядження керівника ТЦК, в якому вказані прізвища цих осіб, а також, якщо вони можуть пред’явити службові посвідчення.

Мобілізація ВПО ― хто має відстрочку в 2023 році

Вимушено переміщені особи за Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію виконують обов’язок та мають права як громадяни України, на них розповсюджуються права на відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону. Право на відстрочку мають:

за станом здоров’я;

за професійною діяльністю:

для здобуття освіти, викладання або заняття наукою:

заброньовані від мобілізації працівники:

за сімейними обставинами:

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

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