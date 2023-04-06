В Україні триває мобілізація, але деякі військовозобов’язані чоловіки виїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення РФ, або вже в розпал великої війни.

Як передає НСН, адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube-каналі детально пояснив, що чекає на них при поверненні додому.

Так, адвокат прокоментував інформацію ЗМІ про те, що чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону, можуть покарати за недотримання закону про мобілізацію штрафом у розмірі 3,4-5,1 тис. грн, а в разі нелегального перетину кордону нібито “світить” штраф до 8,5 тис. грн.

“Це дуже сильно схоже на якусь дурницю і набір слів… Смію всіх запевнити, що такого штрафу, згідно з нашим законодавством, немає. Але існує штраф за незаконний перетин кордону від 3,4 тис. Цей штраф можуть стягнути з людини, якщо вона буде повертатися. Тобто якщо вона залишається за кордоном, то навіть якщо вона незаконно покинула нашу територію, все одно жоден адмінштраф ніхто не зможе стягнути”, зазначив Никифорчук.

Що стосується кримінальної відповідальності, продовжив фахівець, то до неї можуть притягнути тільки тих чоловіків, які отримують повістки й тікають за кордон. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Правда, скрізь є нюанси, кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Адвокат каже, що якщо людині вручили повістку, а вона не прийшла, навряд чи її зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, тут може йтися про можливу адмінвідповідальність.

“Якщо людина вже отримала повістку, пройшла медкомісію, її відправили в армію, а вона звідти втекла, не доїхала, не дійшла, то тут дійсно може йтися про притягнення до кримінальної відповідальності”, наголосив Никифорчук.

Він стверджує: якщо чоловік виїхав з України незаконно – в обхід пунктів пропуску, за підробленими документами, — то надалі на нього не чекає кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний українець виїхав за базою “Шлях” за кордон і не повернувся, його не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, запевнив адвокат.

Також Никифорчук заявив, що прикордонники не мають права вручати людині повістку. Також співробітники поліції не повинні вас везти в центр комплектування одразу після перетину вами кордону.

“Для того, щоб людину куди-небудь везти, вона повинна вчинити або адміністративний, або кримінальний злочин”, підсумував він.

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