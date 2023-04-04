Чи зможе чоловік влаштуватися на роботу без військового квитка – пояснення юриста

Чи правда, що в Україні без військового квитка ні полікуватися, ні працевлаштуватися чи одружитися не вдасться. Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував повідомлення ЗМІ, передає НСН.

У своєму YouTube-каналі він заявив, що дійсно, на сьогодні під час одруження чоловік має надати відповідний документ з територіального центру комплектування – це або приписне свідоцтво для чоловіків віком від 18 до 27 років, або військовий квиток для чоловіків від 27 років.

Така ж ситуація з розлученням. Тобто якщо чоловік і дружина хочуть розлучитися, вимагають документ з центру комплектування, щоб чоловік його надав.

“Щодо працевлаштування. Вже давно відомо, що для працевлаштування потрібно надати документ з центру комплектування. Тобто треба надати той же військовий квиток або приписне свідоцтво. Якщо таких документів немає – на роботу не беруть”, заявив адвокат.

Никифорчук наголосив, що лікарі мають приймати пацієнтів навіть без військового квитка.

Які документи мають надати роботодавцю військовозобов’язані чоловіки в Україні:

призовники – приписне посвідчення;

військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

резервісти – військовий квиток.

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