Чоловік “позичив” дитину, щоб виїхати – на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався виїхати з України як багатодітний батько. Для перетину кордону він надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей

Втім, як з’ясували прикордонники, одного з дітей чоловік “позичив” у товариша. Подробиці розповіли у Держприкордонслужбі та у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Про це повідомляє НСН

За даними ДПСУ, винахідливого чоловіка затримали на кордоні з Угорщиною.

“Позичив дитину”, щоб виїхати за кордон. На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 20-річного “багатодітного батька”, який під час перетину надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Виявилося, що одне зі свідоцтв належить дитині його товариша, який виявився його повним тезкою”, – зазначили у ДПСУ.

Більше подробиць повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Згідно з повідомленням, молодика, що вдавав з себе багатодітного батька, затримали прикордонники Мукачівського загону. Увагу прикордонників привернули три свідоцтва про народження дітей, які й перетворювали 20-річного чоловіка на багатодітного батька. Судячи з одного з документів, вперше татом закарпатець “став” у 15 років.

“У ході перевірки документів прикордонники з’ясували, що одне із свідоцтв, згідно з яким закарпатець нібито став батьком ще у 15 років, належить дитині його товариша, який, до того ж, є повним тезкою пред’явника. Відтак українцю відмовили у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 357 КК України “Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження” прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області”, – розповіли у Західному регіональному управлінні.

Новини України:

Водій у багажнику, а ухилянт замість нього – треш на кордоні з автобусом Тернопіль-Прага

Встановити додаток