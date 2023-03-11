як чоловікам виїхати за кордон на авто - список документів

Юрист юридично-консалтингової компанії “Де-юре” Димитрій Стріченко розповів, як чоловікам виїхати за кордон на авто

Як передає НСН про це пише news.finance.ua.

Так, за словами юриста, під час дії військового стану в Україні для виїзду за кордон на автомобілі чоловікам призовного віку, крім основних документів, необхідно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.

Як чоловікам виїхати за кордон на авто

Зокрема, при виїзді за кордон чоловікам на авто при собі потрібні такі документи:

Якийсь один із документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка;

Водійське посвідчення;

Технічний паспорт на авто;

Зелена карта (страхування автомобіля при виїзді за кордон);

Документ, що підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

А ось при виїзді за кордон для жінок на авто потрібно мати:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Водійське посвідчення;

Техпаспорт на авто;

Зелена карта.

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