Уряд дозволив виїзд держслужбовців за кордон деяким категоріям чоловіків і жінок. З якою метою чиновники можуть виїхати з країни

Жінки та чоловіки серед держслужбовців можуть виїхати за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу.

Державна прикордонна служба України повідомила, що Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Про це йдеться у пресслужбі ДПСУ, повідомляє НСН

«Для виїзду за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу жінці, у тому числі тій, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, необхідні підтвердні документи:

паспортний документ для виїзду за кордон

свідоцтво про народження дитини

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Для чоловіків додатково мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно», — сказано у повідомленні.

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