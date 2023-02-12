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Виїзд держслужбовців за кордон – Кабмін розширив категорії жінок та чоловіків, які можуть виїхати з України

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Виїзд держслужбовців за кордон - Кабмін розширив категорії жінок та чоловіків, які можуть виїхати з України
Національна служба новин - NNS

Уряд дозволив виїзд держслужбовців за кордон деяким категоріям чоловіків і жінок. З якою метою чиновники можуть виїхати з країни

Жінки та чоловіки серед держслужбовців можуть виїхати за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу.

Державна прикордонна служба України повідомила, що Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Про це йдеться у пресслужбі ДПСУ, повідомляє НСН

«Для виїзду за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу жінці, у тому числі тій, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, необхідні підтвердні документи:

  • паспортний документ для виїзду за кордон
  • свідоцтво про народження дитини
  • документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Для чоловіків додатково мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно», — сказано у повідомленні.

Уряд дозволив виїзд держслужбовців за кордон деяким категоріям чоловіків і жінок

Виїзд держслужбовців за кордон - Кабмін розширив категорії жінок та чоловіків, які можуть виїхати з України

Джерело

 

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