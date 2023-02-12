Уряд дозволив виїзд держслужбовців за кордон деяким категоріям чоловіків і жінок. З якою метою чиновники можуть виїхати з країни
Жінки та чоловіки серед держслужбовців можуть виїхати за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу.
Державна прикордонна служба України повідомила, що Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Про це йдеться у пресслужбі ДПСУ, повідомляє НСН
«Для виїзду за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу жінці, у тому числі тій, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, необхідні підтвердні документи:
- паспортний документ для виїзду за кордон
- свідоцтво про народження дитини
- документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
Для чоловіків додатково мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно», — сказано у повідомленні.