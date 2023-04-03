Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував ідею розсилати повістки у месенджерах. За його словами, зробити це зараз технічно неможливо.

Як передає НСН, про це Федоров розповів в інтерв’ю LIGA.net.

Відповідаючи на питання щодо заяви члена оборонного комітету ВР Федіра Веніславського, який раніше допускав роздачу повісток у Viber чи Telegram, голова Мінцифри зазначив, що нардеп “або некоректно висловився, або просто це було вирвано з контексту”.

Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році, сказав він.

Нагадаємо, нещодавно депутат від фракції “Слуга народу” Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов’язаним через месенджери. Він пояснював це тим, що багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, проживають не за місцем реєстрації. Однак відповідний законопроєкт ще не зареєстровано.

Пізніше Веніславський анонсував також створення реєстру “ухилянтів” – списку, в який додаватимуть дані тих, хто не з’являтиметься до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами депутата, відповідний проєкт закону буде підготовлений через 1-2 місяці.

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