Під час навчання у “Гвардії наступу” повістка вже не прийде – МВС

Під час навчання у “Гвардії наступу” повістка добровольцю прийти вже не може.

Як інформує НСН, про це у інтерв’ю УНІАН заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

“Під час навчання повістка прийти не може. Бо навчання відбувається після призначення добровольця до лав бригад”, сказала вона.

За її словами, навчання добровольці проходять уже зарахованими на службу і воно триває кілька місяців з моменту проходження всіх етапів конкурсу.

Павліченко зазначила, що до підготовки “Гвардії наступу” вже зараз залучаються найкращі інструктори з вогневої підготовки, тактичної медицини, в тому числі і спеціалісти міжнародних партнерів.

Відповідаючи на питання, чи оплачуватимуть добровольцям навчання, заступниця глави МВС поінформувала, що з першого дня зарахування в той чи інший підрозділ кандидатам нараховується відповідне грошове забезпечення.

Також Павліченко пояснила, в чому необхідність формування цих підрозділів у структурі МВС і чим “Гвардія наступу” відрізнятиметься від підрозділів ЗСУ.

“Наразі усі силові, правоохоронні відомства – це Сили оборони держави – єдиний кулак. Службовці і МВС, і ЗСУ вже дев’ятий рік разом, плечем до плеча, відстоюють суверенітет і відновлюють цілісність нашої держави. Структури діють в повній координації і виконують спільні завдання. МВС доукомплектовує вісім своїх штурмових бригад для посилення Сил безпеки та оборони в наступальних операціях. Це доукомплектування, ця рекрутингова кампанія, і є “Гвардією наступу”. Вона стосується виключно спеціальних підрозділів у структурі МВС”, сказала вона.

Катерина Павліченко зазначила, що підрозділи “Гвардії наступу”, які є частиною сил оборони, на полі бою підпорядковуються ЗСУ.

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