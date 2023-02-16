“Гвардія наступу”: які умови вступу, скільки платитимуть

З 1 лютого в Україні стартувала Національна кампанія рекрутингу «Гвардія наступу», де прикордонники, поліція та нацгвардія розпочали набір добровольців до восьми штурмових бригад, передає НСН з посиланням на Суспільне.

За перші кілька днів анкети заповнила рекордна кількість заявників, тож у МВС уже заговорили про ще кілька нових збройних формувань.

Які завдання виконуватимуть бійці, які умови відбору та яку зарплату вони отримуватимуть, розповів у ефірі Українського радіо «Чернігівської хвилі» начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Чернігівській області Ігор Папченко.

Далі з його слів

Що таке «Гвардія наступу»

Ця кампанія була ініційована Офісом Президента України, Міністерством внутрішніх справ. Це не мобілізація – набір проходить на добровільних засадах.

Охочих набирають до Нацполіції України, до Державної прикордонної служби та Національної гвардії високовмотивованих людей, які готові служити у відповідних бригадах для звільнення наших земель від загарбників.

У нас є досвід ще з 2014 року, під час набору добровольців. Тоді, як показала практика, добровольці – це саме ті люди, які готові віддати свої життя, не шкодуючи своїх сил, здоров’я, щоб відвоювати свою рідну землю.

Бригада «Лють»

Це – штурмова бригада Нацполіції України, яка буде налічувати 4300 бійців загалом по Україні. Вона включатиме в себе полк особливого призначення «Сафарі» чисельністю 1200 чоловік, які будуть дислокуватися в Києві й Київській області. Також це буде полк «Цунамі» (1200 чоловік) – Одеса й Одеська область. Батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова (600-700 чоловік), місце дислокації – Дніпропетровська область. Ще буде артилерійський полк, який буде дислокуватися в Житомирській області. І сам апарат цього департаменту буде розташований у місті Києві.

Регіональних підрозділів у кожній області не буде, створюється один-єдиний департамент.

Інші військові формування

Всього буде вісім штурмових бригад: шість – у Нацгвардії України, Нацполіцію представлятиме бригада «Лють», Держприкордонслужбу – бригада «Сталевий кордон». Вона створена для захисту кордону, для відбиття нападу з боку держави-агресора.

Завдання

Це – не окопні війська. Відповідно, перед тим, як вони будуть відправлені до участі в бойових діях, звичайно, вони пройдуть навчання й бойове злагодження з іншими формуваннями, з якими вони будуть виконувати завдання.

Говорити про те, що вони відразу будуть кинуті в бій, ми не можемо. Оскільки саме поняття й специфіка роботи штурмової бригади уособлює в собі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, проведення зачисток, участі у звільнення окупованих територій, розмінування деокупованих територій, підтримання публічної безпеки й порядку на деокупованих територіях, і багато інших завдань, специфічних саме для цих бригад.

Як приєднатися

Людина, яка бажає проходити службу в тій чи іншій бригаді, може звернутися в ЦНАП. Це визначений перелік закладів, його розміщено на сайтах Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби: ЦНАПи у містах Чернігів, Прилуки, Корюківка, Новгород-Сіверський та в Ніжині. У кожному ЦНАПі наявні три працівники: поліцейський, нацгвардієць та прикордонник. Людині кваліфіковано пояснять умови, специфіку проходження саме в тій бригаді, які її цікавить.

Також можна звернутися на гарячу лінію (080 010 00 20) або подати свою заявку через офіційний сайт. І вже звідти опрацьовуються ті анкети, відповідно до того органу, який обрав доброволець.

Вимоги

Основні вимоги до добровольців – це висока вмотивованість та задовільний стан фізичного здоров’я.

Щодо відбору до бригади «Лють»: це можуть бути громадяни від 18 до 55 років, освіта – середня або вища, фізична підготовленість.

Щодо інших формувань – вимоги приблизно такі ж.

Скільки людей записалися

За той тиждень, коли стартувала ця кампанія, ми фіксуємо, що безпосередньо до ЦНАПів по Чернігівщині звернулися 207 громадян (це – цифра станом на 9 лютого), з них 40 чоловік подали анкети до служби в Нацполіції, десять – до Нацгвардії, і один – до Держприкордонслужби. Близько 40 заявок надійшло на сайт Міністерства внутрішніх справ, і близько 90 анкет – на сайт Нацполіції України.

Близько 20-25% з них нам довелось відмовити, адже вони не відповідають необхідним вимогам для подальшого проходження служби у відповідних бригадах. Це не лише фізична підготовка, це і незадовільний стан здоров’я, або не пройшов співбесіду з представником штурмової бригади, або ж, відповідно до психологічного тестування, були деякі невідповідності. Ми зараз говоримо саме про штурмову бригаду, бо це досить специфічна служба.

Коли завершиться набір

Керівництво Нацполіції та Міністерство внутрішніх справ планує до кінця лютого сформувати 50% бригади «Лють». Відповідно, у них буде до двох-трьох місяців навчання й бойове злагодження. І лише після того вони будуть відправлені у ті регіони, які будуть визначені, до виконання завдань.

Зарплати

Щодо зарплатні – вона збільшена удвічі. Для того, хто не має вислуги, стажу й тільки був зарахований, мінімальна зарплата складатиме 25-27 тисяч гривень. Плюс 30 тисяч гривень – це надбавка, яка виплачується поліцейським в умовах воєнного стану. І збільшена додаткова винагорода до 70 тисяч – якщо люди виконуватимуть завдання у безпосередньому вогневому зіткненні з супротивником.

Нацгвардія та Держприкордонслужба – це служба за контрактом, Нацполіція – людина приймається на службу на загальних умовах і є поліцейським. Тому передбачені всі пільги згідно з Законом України про Національну поліцію України.

Загалом по Україні за перші півтора тижня добровольці подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС. 800 людей уже пройшли військово-лікарську комісію.

“Гвардія наступу”: МВС сформує штурмові бригади. Що це таке