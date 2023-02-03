“Гвардія наступу”: МВС сформує штурмові бригади. Що це таке

Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», які будуть націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. До них зможуть вступати добровольці.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в етері єдиного телемарафону, передає НСН.

У міністерстві заявили, що ці штурмові бригади МВС звільнятимуть Донбас та Крим, а для охочих вступити «гарантують бойові зіткнення на передовій».

«Ти сам обираєш бригаду та напрям наступу і гарантовано потрапляєш до однодумців», йдеться у повідомленні МВС.

Клименко пояснив, що «кістяк» цих бригад складатимуть чинні та колишні військові та правоохоронці.

«В першу чергу — це люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і у 2022 році. Частина з них поранена… Що стосується додаткового комплектування цих підрозділів — воно буде складатися виключно з патріотично налаштованих добровольців», сказав Клименко.

Він заявив, що рішення про формування таких бригад «не спускали зверху», правоохоронці самі виступили з такою ініціативою.

«Дуже багато у нас було заявок: “Давайте ми вступимо у підрозділи”… Багато [було] звернень загонів, які також боронили/боронять країну, вийшли з ініціативою: “Ми хочемо набрати людей, хто хоче прийти до нас у підрозділи”. Це стосується Нацгвардії, прикордонників та поліцейських», розповів Клименко.

Як долучитися?

Охочі приєднатися можуть подати анкету на сайті «Гвардії наступу». Там вже представлені бригади, які комплектуються: «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Кара-Даг», «Буревій» (Нацгвардія), «Лють» (Нацполіція), «Сталевий кордон» (Держприкордонслужба).

Можна зателефонувати на гарячу лінію 080 010 00 20 для консультації та отримання інформації, куди прийти. Або ж подати анкету через ЦНАП (тут перелік).

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він/вона зараховується в обрану бригаду, пояснив Клименко.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

«Крім того, ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію у навчальних закладах МВС. І, звичайно, кожен буде мати змогу утилізувати ворога», сказав Ігор Клименко.

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім — у складі підрозділу. Коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”