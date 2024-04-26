У Нікополі тривога лунала 5 годин: через обстріли троє поранених, серед них дитина, і багато руйнувань

У Нікополі тривога лунала 5 годин поспіль 26 квітня. Ворог масовано обстрілював місто з протилежного берега колишнього Каховського водосховища.

Про наслідки атак росіян розповіли у ДніпроОВА і міськраді.

За даними ОВА, під ворожим вогнем також були Марганецька і Мирівська громади Нікопольського району. Загалом за день ворог 1️8 разів атакував район. Запустили 14 дронів-камікадзе та 4 рази обстріляли з артилерії.

Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 12 приватних будинків, стадіон, 3 господарські споруди, інфраструктурні об’єкти, авто, гараж, 2 газопроводи.

Основний удар прийшовся по Нікополю. Тут, за даними міськради, постраждали 9-річний хлопчик, 18-річна дівчина та 42-річний чоловік.

Пошкоджено 4 багатоповерхових та 11 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 5 парканів, гараж, автомобіль, газогін, стадіон та інфраструктурний обʼєкт.

У Нікополі тривога лунала 5 годин: є поранені і багато руйнувань (фото)

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