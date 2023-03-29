Вдосконалення мобілізації. Комітет Верховної Ради працює над поправками – Веніславський

Представник президента в парламенті Федір Веніславський розповів, що ВР працює над удосконаленням мобілізації в Україні, передає НСН.

За його словами, у Верховну Раду вже внесли правки до закону для удосконалення процесу проведення мобілізаційних заходів. Над ними працює профільний Комітет – з питань нацбезпеки та оборони.

В коментарі “Укрінформу” Веніславський зазначив, що йдеться насамперед про випадки, коли, наприклад, військових після призову одразу відправляли в зону бойових дій.

“З’ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності”, зауважив Веніславський.

Він розповів, що комітет також розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов’язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

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