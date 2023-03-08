В Україні зросли темпи мобілізації – з чим це пов’язано

Останнім часом темпи мобілізації в Україні дещо зросли, хоча загальний призов на службу все ще продовжується. Лави Збройних Сил України потребують людей для освоєння нової західної техніки та поповнення втрат

Про це повідомив капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин, інформує НСН

Чому мобілізація в Україні посилилася

Військовий каже, що поточні темпи мобілізації очевидно є вищими, ніж були пів року тому. Вони пов’язані з тим, що Росія мобілізувала велике число своїх громадян.

За словами Ганущина, багато людей потрібно для опанування нової техніки, яка надходить в Україну з інших країн. Крім того, необхідно поповнювати втрати з нашої сторони.

“Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі”, – сказав військовий.

З огляду на ці причини, Олександр Ганущин переконаний, що мобілізація однозначно продовжиться.

В Україні зросли темпи мобілізації

Він також додає, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час попри їхнє бажання.

“Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися”, – пояснив свою позицію військовий.

Чому воювати можуть не всі

Військовий психолог Ольга Швець розповідала, що брати до рук зброю можуть не всі. На її думку, тил також повинен триматися стабільним.

“Я радію, що працюють магазини, люди ходять у кафе та можуть дозволити собі більш-менш безтурботне життя. Тому що який тоді сенс воювати на сході та тримати цю навалу, якщо тут всі будуть пригнічені?” – пояснює психолог.

Проте, за її словами, не варто просто чекати на перемогу.

“Інколи мене дратують висловлювання людей, що вони чекають на перемогу. Вони справді нічого не роблять, а просто чекають. Тобто ти чекаєш, поки чиїмись руками буде здобута перемога?” – каже Ольга.

Вона впевнена, що кожен українець та українка мають свою суперсилу, яку можна використовувати на своєму невеликому рівні для пришвидшення перемоги.

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