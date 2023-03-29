В Україні хочуть надсилати повістки у месенджерах: що відомо

В Україні хочуть надсилати повістки чоловікам у месенджерах. Це питання зараз розглядають у Верховній Раді України, передає НСН.

Як розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський, до початку повномасштабної війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн.

«На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з’явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов’язаних з цим питанням», розповів Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

В Україні хочуть надсилати повістки у месенджерах

Він також визнав, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією. Через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом.

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