Повістки в Україні будуть вручати по-новому – юристка розповіла деталі (відео)

Повістки в Україні хочуть вручати по-новому, зокрема військкомати планують надати боді-камери своїм працівникам, щоб ті фіксували момент отримання документа військовозобов’язаним, передає НСН.

Як розповіла у коментарі “ЗнайUA” юристка Катерина Котенкова, такі правила планують запровадити після “злитих” у мережу відео із силоміць врученими повістками в Україні.

За її словами, є випадки, коли військовозобов’язаних тягнуть до авто, “скручують” їх. А є й інші історії: коли чоловіки не хочуть приймати повістки, хоча закон України дозволяє вручати їх у будь-яких місцях.

Тож тепер факт вручення повісток хочуть знімати на камеру, як заявляли в ОК “Південь”. Й у разі виникнення якихось конфліктних ситуацій з камери будуть передаватись ці відео правоохоронцям як докази, каже юрист.

Мобілізацію в Україні подовжено до травня 2023-го, й у Раді зареєстрували законопроект, який збільшує мінімальний термін військового вишколу мобілізованих. Приводом стала недавня смерть відправленого на поле бою непідготовленого тернополянина.

“Те, що будуть камери, – це добре. Тому що не зможуть представники Територіального центру комплектування та соцпідтримки вчинити якісь неправомірні дії”, зазначила Котенкова.

Також вона висловила сподівання, що ВР збільшить термін підготовки військовозобов’язаних перед відправленням на фронт.

Повістки в Україні вручатимуть по-новому. Відео

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