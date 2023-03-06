Голова Міноборони України Олексій Резніков розповів про план щодо мобілізації в Україні. За його словами у Генштабу ще є потреби у військових.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

Резніков пояснив, завдання військкомам щодо мобілізації визначає Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони лише здійснює контроль і “мріє перетворити паперову мішанину на цифровий продукт”.

“У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія (Віталій Дейнега, заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку. – Ред.)”, пояснив Резніков.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює мобілізаційну потребу ЗСУ, міністр наголосив, що “мобілізаційний план, який був оголошений від моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть незавершений”.

Крім того, Резніков зауважив, що Україна роками жила в “парадигмі, що на нас ніхто не нападе”, а у багатьох університетах військова кафедра була формальністю. Тож зараз, за словами голови Міноборони, його колеги-міністри оборони з інших країн пропонують Україні лідерські курси молодших командирів, середніх командирів та сержантів, оскільки “саме сержанти – це кістяк армії”.

“Питання лідерства, зокрема в армії, стоїть в кожній країні. Я це чую від колег-міністрів оборони. Вони пропонують нам лідерські курси молодших командирів, середніх командирів та сержантів. Бо саме сержанти – це кістяк армії. Ми чи не 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох “вишів” військова кафедра була формальністю”, сказав голова Міноборони, говорячи про підхід до відбору на мобілізацію.

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