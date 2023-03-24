Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час воєнного стану – перелік

В Україні діє воєнний стан, під час якого чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за кордон. Однак є певні винятки.

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, передає НСН з посиланням на 24 канал.

За його словами, виїжджати за кордон можуть:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Хто ще має право виїхати за межі України

Також закони і урядові постанови визначають перелік категорій чоловіків, що мають право на виїзд за межі України на час війни.

Хто ухвалює рішення про дозвіл на перетин кордону

У чоловіка, який планує виїхати за кордон під час війни, мають бути для цього важливі підстави, а також – належним чином оформлені документи. До нього не повинно бути питань ані в чиновників, ані в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), до яких він приписаний.

Остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів.

Чи залишать обмеження виїзду чоловікам за кордон після завершення війни

Владислав Юрчак додав, що наразі важко передбачити, що буде із законодавством після завершення воєнного стану.

Однак, відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану, переконаний Юрчак.

Втім, за словами юриста, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовуватися.

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