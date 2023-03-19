Виїзд з України юнаків віком від 15 до 18 років: чи насправді є обмеження

Чи насправді існують обмеження на виїзд з України для юнаків віком від 15 до 18 років. Це питання прокоментували у Держприкордонслужбі, передає НСН.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби зазначили, що у мережі шириться “документ” зі значною кількістю помилок щодо обмежень на виїзд за кордон для українських юнаків віком від 15 до 18 років. Прикордонники наголосили, що ця інформація неправдива.

“Інтернетом шириться фейковий документ Держприкордонслужби про нібито обмеження виїзду за кордон українським юнакам віком від 15 до 18 років. Варто зазначити, що сам фейковий документ містить значну кількість помилок, зокрема – русизмів”, зазначили прикордонники.

Насправді обмеження на час дії воєнного стану запроваджуються щодо чоловіків віком 18-60 років. втім і для цієї категорії осіб передбачений широкий перелік винятків.

“Нагадаємо, що обмеження щодо виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років, втім і для цієї категорії осіб передбачений широкий перелік винятків. Зауважимо, що правила перетинання кордону затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Пропонуємо уважно перевіряти інформацію та брати її з офіційних та достовірних джерел!”, закликали прикордонники.

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