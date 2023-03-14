Росія запустила нову хвилю фейків через рекламу у Фейсбук – як розрізнити (фото)

Росія запустила нову хвилю фейків у соціальних мережах. Зокрема у Фейсбук з 11 березня почали з’являтися рекламні записи про те, що битву за Бахмут Україна нібито вже програла, а в перемогу нашої держави “на Заході не вірять”.

Таким чином росіяни маніпулюють і намагаються підірвати віру українського народу в перемогу над російськими окупантами.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

РФ запустила хвилю фейків через рекламу у Фейсбук

Пропагандисти просувають у мережі такі фейкові меседжі: битва за Бахмут програна Україною; на Заході не вірять в Україну; Командування Силами оборони вже втекло, а “хлопці відбиваються самотужки”; США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.

В установі наголосили, що такі меседжі є неправдивими. Насправді, українські військові міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський постійно приїжджає на позиції.

Крім того, західні держави постачають нашій армії зброю та техніку у великих обсягах, скоро це озброєння буде застосовано під час контрнаступу.

Як розрізнити пости пропагандистів

Спеціалісти звернули увагу на те, що росіяни розповсюджують антиукраїнські фейки через сторінки, які нещодавно створені. Вони не мають опису та наповнення, а назва зазвичай нейтральна. Це дозволяє уникати додаткової уваги з боку компанії Meta під час проходження модерації.

Крім того, акаунти, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Наприклад, є рекламна кампанія, запущена на IP-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати – мексиканські песо.

Також фахівці звернули увагу, що текст у таких повідомленнях часто має невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт “західники”, “пораженські настрої”.

Як реагувати на фейки

У ЦСК закликали українців скаржитися на подібні записи. Для цього потрібно відкрити публікацію та натиснути “more” у її правому верхньому кутку. Далі натиснути “Поскаржитись на публікацію more” та обрати варіант, який найбільш точно описує порушення норм спільноти.

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