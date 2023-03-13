Як вберегтися від фейків та маніпуляцій – корисні поради

Міністерство реінтеграції надало декілька порад, які допоможуть вберегтися від фейків і маніпуляцій
НСН з посиланням на Мінреінтеграції розповідає, як не стати жертвою фейкової інформації
Декілька порад, які допоможуть вберегтися від фейків і маніпуляцій:
1. Звертайте увагу на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: «100% інфа», «терміновий репост» тощо, то це все ознаки фейкових новин.
2. Оцінюйте емоційність подачі новини. Надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк, адже завдання таких новин – «вимкнути» раціональне сприйняття читача.
Поради від Мінреінтеграції, як вберегтися від фейків та маніпуляцій
3. Придивіться до URL-адреси й обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для розкрутки чуток або фейків часто створюють копії відомих сторінок або сайтів.
4. Візьміть за правило стримано-критично ставитись до опублікованої інформації. Мета фейкових новин – змусити вас вірити без сумнівів.
5. З’ясовуйте першоджерело інформації. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність посилань або джерел є очевидним сигналом того, що новина – фейк.
6. Перевіряйте повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади на офіційних сторінках державних інституцій.
7. Обмежте кількість каналів, з яких споживаєте інформацію. Звертайтеся до перевірених медіа, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.
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