Як вберегтися від фейків та маніпуляцій – корисні поради

Міністерство реінтеграції надало декілька порад, які допоможуть вберегтися від фейків і маніпуляцій

НСН з посиланням на Мінреінтеграції розповідає, як не стати жертвою фейкової інформації

Декілька порад, які допоможуть вберегтися від фейків і маніпуляцій:

1. Звертайте увагу на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: «100% інфа», «терміновий репост» тощо, то це все ознаки фейкових новин.

2. Оцінюйте емоційність подачі новини. Надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк, адже завдання таких новин – «вимкнути» раціональне сприйняття читача.

Поради від Мінреінтеграції, як вберегтися від фейків та маніпуляцій

3. Придивіться до URL-адреси й обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для розкрутки чуток або фейків часто створюють копії відомих сторінок або сайтів.

4. Візьміть за правило стримано-критично ставитись до опублікованої інформації. Мета фейкових новин – змусити вас вірити без сумнівів.

5. З’ясовуйте першоджерело інформації. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність посилань або джерел є очевидним сигналом того, що новина – фейк.

6. Перевіряйте повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади на офіційних сторінках державних інституцій.

7. Обмежте кількість каналів, з яких споживаєте інформацію. Звертайтеся до перевірених медіа, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.

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