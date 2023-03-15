Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон – деталі

Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон. Цьому рішенню передували два гучні скандали, передає НСН.
Спочатку стендап-комік Андрій Щегель похизувався тим, що, попри три повістки від військкомату, втік до Туреччини, отримавши дозвіл на виїзд від Мінкульту. Потім завдяки такому самому документу з країни виїхав режисер Тарас Голубков, який зараз знімає в Москві кліпи для російських зірок.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що порядок виїзду артистів, а також художників і журналістів змінили. Відповідну інформацію він надав в ефірі телемарафону.
Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон
Тепер культурні діячі, щоб отримати дозвіл на виїзд, мають надати:
- Підтвердження, що у їхніх організаціях проводять військовий облік;
- Контракти, де сказано, навіщо вони їдуть;
- Звіти за підсумками подорожі.
Залишатися за кордоном культурні діячі можуть не більш ніж 60 днів.
Нагадаємо, днями комік Андрій Щегель необачно похвалився тим, що, отримавши три повістки, втік з України “як криса” і не планує повертатися.
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