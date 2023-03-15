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Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон – деталі

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порядок виїзду артистів

Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон. Цьому рішенню передували два гучні скандали, передає НСН.

Спочатку стендап-комік Андрій Щегель похизувався тим, що, попри три повістки від військкомату, втік до Туреччини, отримавши дозвіл на виїзд від Мінкульту. Потім завдяки такому самому документу з країни виїхав режисер Тарас Голубков, який зараз знімає в Москві кліпи для російських зірок.

порядок виїзду артистів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що порядок виїзду артистів, а також художників і журналістів змінили. Відповідну інформацію він надав в ефірі телемарафону.

Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон

Тепер культурні діячі, щоб отримати дозвіл на виїзд, мають надати:

  • Підтвердження, що у їхніх організаціях проводять військовий облік;
  • Контракти, де сказано, навіщо вони їдуть;
  • Звіти за підсумками подорожі.

Залишатися за кордоном культурні діячі можуть не більш ніж 60 днів.

порядок виїзду артистів

Нагадаємо,  днями комік Андрій Щегель необачно похвалився тим, що, отримавши три повістки, втік з України “як криса” і не планує повертатися.

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Мінкульт змінив порядок виїзду артистів за кордон – деталі Встановити додаток

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