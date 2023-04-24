Андрій Хливнюк пояснив, як українці спонсорують російських окупантів (відео)

Андрій Хливнюк, український музикант та волонтер, заявив, що українці досі продовжують самі спонсорувати війну та окупантів.

Про це він розповів під час інтерв’ю Сергію Пейчеву, передає НСН.

За словами Андрія, вся справа – у музиці російських виконавців, яку українці продовжують слухати зокрема на платформі YouTube.

Якщо, наприклад, так званий артист “пропутінський” в ТОП 100 українського ITUNES або Youtube він отримує величезні гроші і якщо він платить податки або купує необхідне окупантським військам – це значить ви напряму причетні до цього, каже Хливнюк.

Хливнюк зізнався, що і йому авторське право дозволяє не відчувати труднощів із фінансами. При цьому і він сам отримує гроші не тільки від українців, а й від громадян рф.

Є монетизація, кожне прослуховування або перегляд відео, від нього йде копійка в “загальний кошик”, люди які мають авторське право на цей контент прозоро отримують за це кошти. Коли відео або музика потрапляє в тренди та цих переглядів стає багато, це дає змогу досить безбідно існувати, сказав він.

Нагадуємо, наразі Андрій Хливнюк служить у лавах ЗСУ.

Повне інтерв’ю з Андрієм Хливнюком. Відео

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