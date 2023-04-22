Десантник Михайло Варварич, який втратив на війні обидві ноги, освідчився своїй дівчині – зворушливе відео

Львівський десантник, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Михайло Варварич, який втратив на війні обидві ноги, зробив пропозицію своїй дівчині Ірині у місті Орландо, що у США.

В соціальній мережі він опублікував зворушливе відео, передає НСН.

Михайло у лавах армії він служить з 2016 року. У лютому 2022 він мав повернутися до цивільного життя, проте повномасштабне вторгнення внесло свої корективи.

Навесні 2022 року Герой втратив обидві ноги та отримав травму рук під час виконання бойового завдання на Луганщині. Наразі 28-річний Михайло Ваврарич проходить курс лікування в США, де отримав протези.

Герой не втрачає оптимізму й вчиться жити з протезами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ira Botvinska (@_botvinska_)

Кохана Захисника 19-річна Ірина відповіла на пропозицію згодою й опублікувала декілька світлин з щасливого моменту.

Український боєць після освідчення станцював перший танець на протезах. Відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Міша Варварич (@misha__17.11)

Ще новини України: Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)