Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до смерті. І тепер вона живе у родині Захисника. НСН розповість щемливу історію, яка мало кого може залишити байдужим.

Наприкінці березня цього року у соціальних мережах поширювали повідомлення Вікторії Пушкіної з Харкова. Жінка розшукувала собачку, яку на фронті підібрав її син Кирило Пушкін. На жаль, хлопець загинув. І мама хотіла знайти цуценя, аби бодай після смерті синочка збулася його мрія – «привезти цуценя додому».

Шукаємо цю дівчинку ,яку тримає на руках мій синочок.

Коли мій синочок проходив службу у м. Вовчанськ, він познайомився з цією красунею і дав їй ім’я.

Потім його перекинули на Бахмут, де мій синочок загинув в бою…

Він нам розповідав про цю собачку і хотів забрати.

В пам’ять про нього шукаємо !!!

Перебувала у місті Вовчанськ, після евакуації людей зникла.

Допоможіть, будь ласка, знайти – писала тоді Вікторія

А вже дуже скоро вона подякувала усім, хто допомагав їй, і розповіла, що собачку вдалося знайти.

Висловлюємо велику подяку в допомозі пошуку маленької дівчинки. Велике дякую всім за підтримку та великі серця. Наш синочок Герой був би дуже радий! Наша принцеса Фугаска вдома! Сьогодні 26. 03. о 19.00 ми її забрали. Щиро дякуємо! Героям слава! – написала мама полеглого бійця

Журналісти Суспільне.Харков побували вдома у батьків Героя, познайомилися з ними і Фугаскою і підготували сюжет.

Зі сльозами на очах жінка згадує свого синочка-красеня. У мирному житті він був будівельником. А, вже ставши воїном, казав, що це почесно – загинути в бою, але, звісно, дуже хочеться жити.

На жаль, Кирилові не вдалося вижити. Він загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Тепер трохи розраджує згорьованих батьків його собачка Фугаска. Коли її привезли, вона була сірого кольору – справжня фронтова собака. А коли відмили, вода стала чорною, а тварина виявилася білою.

Зараз Фугаска купається в любові і турботі усіх членів родини. Найбільше ж граються з нею молодші брати Кирила…

Вічна пам’ять полеглому Герою! Щирі співчуття рідним.

Детальніше дивіться в сюжеті Суспільного.

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі: відео

Ще новини України: Історія рятувальників з Дніпра – Ігоря Гетало та Євгенії Дудки, яку вбила російська ракета (фото)