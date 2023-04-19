5 /5
Based on 5 ratings
57
Тег:
ВійнаТварини
57

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)

Адмін сайту
Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до смерті. І тепер вона живе у родині Захисника. НСН розповість щемливу історію, яка мало кого може залишити байдужим.

Наприкінці березня цього року у соціальних мережах поширювали повідомлення Вікторії Пушкіної з Харкова. Жінка розшукувала собачку, яку на фронті підібрав її син Кирило Пушкін. На жаль, хлопець загинув. І мама хотіла знайти цуценя, аби бодай після смерті синочка збулася його мрія – «привезти цуценя додому».

Шукаємо цю дівчинку ,яку тримає на руках мій синочок.
Коли мій синочок проходив службу у м. Вовчанськ, він познайомився з цією красунею і дав їй ім’я.
Потім його перекинули на Бахмут, де мій синочок загинув в бою…
Він нам розповідав про цю собачку і хотів забрати.
В пам’ять про нього шукаємо !!!
Перебувала у місті Вовчанськ, після евакуації людей зникла.
Допоможіть, будь ласка, знайти писала тоді Вікторія

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)

А вже дуже скоро вона подякувала усім, хто допомагав їй, і розповіла, що собачку вдалося знайти.

Висловлюємо велику подяку в допомозі пошуку маленької дівчинки. Велике дякую всім за підтримку та великі серця. Наш синочок Герой був би дуже радий! Наша принцеса Фугаска вдома! Сьогодні 26. 03. о 19.00 ми її забрали. Щиро дякуємо! Героям слава! – написала мама полеглого бійця

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі (відео)

Журналісти Суспільне.Харков побували вдома у батьків Героя, познайомилися з ними і Фугаскою і підготували сюжет.

Зі сльозами на очах жінка згадує свого синочка-красеня. У мирному житті він був будівельником. А, вже ставши воїном, казав, що це почесно – загинути в бою, але, звісно, дуже хочеться жити.

На жаль, Кирилові не вдалося вижити. Він загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Тепер трохи розраджує згорьованих батьків його собачка Фугаска. Коли її привезли, вона була сірого кольору – справжня фронтова собака. А коли відмили, вода стала чорною, а тварина виявилася білою.

Зараз Фугаска купається в любові і турботі усіх членів родини. Найбільше ж граються з нею молодші брати Кирила…

Вічна пам’ять полеглому Герою! Щирі співчуття рідним.

Детальніше дивіться в сюжеті Суспільного.

Мама полеглого Героя розшукала собачку, яку син підібрав незадовго до загибелі: відео

Ще новини України: Історія рятувальників з Дніпра – Ігоря Гетало та Євгенії Дудки, яку вбила російська ракета (фото)

 

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×