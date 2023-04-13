Скандал в мережі: письменниця Мазурчук обурилась, що український воїн, якому відрізали голову, кричав під час страти

Скандал у мережі: письменниця Василіса Мазурчук заявила у фейсбуці, що “краще померти гідно, ніж верещати їхньою мовою”. ЇЇ пост стосувався страти окупантами українського військового.

Наразі її допис прихований, однак користувачі поширюють у мережі скриншот, передає НСН.

Волонтерка та письменниця оприлюднила в мережі допис, де ствердила що «померти гідно, зі словами “Слава Україні!”, зробити останню затяжку й стати символом – краще» … ніж «верещати їхньою (російською – ред.) мовою – «нєнада, больна».

«Краще як Воллес у «Хороброму серці» — нескореним», ніж верещати їхньою мовою — «нєнада, больна». Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні уникнути загибелі інколи дуже важко», написала вона.

Далі вона пояснила, що, на її думку, немає сенсу «просити у нелюда не вбивати, щоб не було боляче». Каже, що «вони завжди зроблять навпаки».

Допис викликав хвилю обурливих та критичних коментарів серед користувачів мережі. Їй закидали відсутність розуміння й поваги до бійців.

Після хвилі хейту Мазурчук написала новий пост у Facebook. Проте вкотре показала, що не змінить свою позицію щодо жахливого відео, пише Обозреватель.

«Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть собі запхати остуди далеко», написала дівчина.

Вона відверто заявила, що не збирається вибачатися за свої слова, про що її масово просять користувачі мережі.

Але цей пост наразі також видалено.

На текст авторки та волонтерки відреагували також й інші письменники та військові.

Письменниця та лауреатка Національної премії України Тамара Горіха Зерня пише:

«Блогерка, яка звинувачує українського військового, що той кричав перед смертю, – явно нездорова. Це просто ще одне нагадування, що довкола нас є садисти, психопати, нарциси, істерики, наркомани та просто ідіоти. Це не привід узагальнювати чи робити висновки про українців загалом. Ми не винні, що інтернет дають усім охочим».

«У цій країні солдат може тільки загинути так, щоб усім подобалось, інакше недостатньо воюєш, не там воюєш, не з тою мотивацією воюєш», написала військовослужбовиця Марічка Іскровська.

А філолог і видавець Андрій Полум’яний зауважив:

«Норм сидіти в безпеці, бо за тебе гинуть інші. І з відрізаною головою не ти. Я закликаю «кенселити» будь-кого, хто знецінює життя українця. Це про кожного з нас, про власність і повагу».

Згодом Василіса Мазурчук оприлюднила інший допис, де переконувала, що не висміювала нічию смерть.

«Я не можу передати на скільки я хочу щоб вони (окупанти – ред.) всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць – немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі», написала волонтерка.

Нагадуємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому страчують, ймовірно, українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову.

На відео — люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Українські правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо страти українського військового. Його особу поки не встановили.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

Це не вперше в мережі з’являються відео розправи над українськими військовополоненими, додає Громадське. Наприклад, у березні 2023 року поширили відео, на якому чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють. СБУ ідентифікувала особу розстріляного — це Олександр Мацієвський, який є уродженцем Молдови. Він був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.

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