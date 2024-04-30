30 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

30 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

30 квітня – яке сьогодні свято

Сьогодні, 30 квітня. Всесвітній день мобільності та доступності. День прикордонника в Україні. Православні вшановують пам’ять апостола Якова Заведеїва, а також сьогодні другий день Страсного тижня – триває підготовка до Великодня. Ще сьогодні Вальпургієва ніч – одне з найбільш значущих язичницьких свят. Залишилося 245 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 797-й день повномасштабної війни в Україні.

30 квітня – яке сьогодні церковне свято

30 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова Заведеїва. Був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Народився в Галілеї у родині рибалки. Його брат — Іван Богослов, який вважається одним із найближчих до Спасителя апостолів. Саме Яків, Іван, Андрій та Петро брали участь в усіх найважчих подіях життя Ісуса. Якову за наказом царя Ірода відсікли голову.

30 квітня у світі

Всесвітній день мобільності та доступності

День зачіски, або День вдячності перукарям, – це свято, коли відмічають працю перукарів та перукарок, стилістів та усіх, хто створює справжні шедеври, допомагаючи нам повірити в себе. Це неофіційне американське свято, яке відзначається 30 квітня.

30 квітня в різних країнах світу відзначають незвичайне свято – Міжнародний день свічкаря. Святкування події покликане привернути увагу до цікавого ремесла свічкарів.

Міжнародний день джазу свято проголошене ЮНЕСКО, щорічно відзначається 30 квітня.

А ще сьогодні Вальпургієва ніч – одне з найбільш значущих язичницьких свят, яке асоціюється з приходом весни. Свято відбувається щороку у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Назва «Вальпургієва ніч» походить від імені святої Вальпурги. Англійська монахиня у далекому 748 році приїхала у Німеччину для заснування монастиря. Їй вдалося завоювати чималий авторитет серед місцевих мешканців, та після смерті її оголосили святою.

Першого травня, у день, коли народилася Вальпурга, за народним повір’ям, відьми виходять з укриття та збираються на шабаш, щоб перешкодити приходу весни. Щоб захиститися від злих сил, люди у Середньовіччі розводили у ніч на 1 травня величезні вогнища, на яких спалювали опудала, що символізували нечисть. Це дійство супроводжувалося хороводами та ігрищами. Одночасно люди зверталися до Бога, просячи послати їм щедрий урожай та здорове потомство.

30 квітня в Україні

В Україні 30 квітня щороку відзначається День прикордонника. Тож сьогодні є привід подякувати військовослужбовцям, які охороняють межі держави, а також вшанувати пам’ять прикордонників, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Хто святкує іменини 30 квітня

Яків, Василь, Микита, Максим, Гнат, Клим

Талісманом людини, народженої 30 квітня, є агат. Камінь став відомий людству ще в IV столітті. Здавна вірили, що носити агат потрібно тим людям, у кого є проблеми на емоційному рівні.

Традиції, заборони і прикмети 30 квітня

30 квітня – Великий вівторок Страсної седмиці. Ця дата однакова як для старого, так і для нового календаря. Цього дня в церкві згадують про те, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, і Його притчу про Страшний суд, кінець світу, десять дів, таланти і данину кесарю.

Святого Якова просять сил і терпіння у вирішенні важких питань і проблем, а також допомоги в роботі та городньо-польових клопотах.

Останній день квітня у наших пращурів закривав весільну пору. До цього часу вже закінчувалися всі запаси продуктів, а тому важко було накрити багатий святковий стіл. Та ще й починався сезон польових робіт. Існувало повір’я, якщо зіграти весілля в травні, то все життя будете мучитися.

Що не можна робити 30 квітня:

Не можна заплітати коси, бо вплетете в них нещастя.

Заборонено робити ремонт.

Не варто спізнюватися і лінуватися.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна було почути перше кування зозулі.

Крім того:

зоряна і тепла ніч — літо буде врожайним;

вранці погода вкаже, яким буде літо;

вдень йде теплий дощ — до великого урожаю зерна;

зірки ховаються за хмарами — чекайте на дощ.

30 квітня в історії

Визначні події

1803 — США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.

1840 — петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу «Кобзаря» Т.Шевченка з друкарні Є. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.

1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки

2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об’єднаних сил.

Народилися 30 квітня

1848 — Олександра Єфименко, український історик і етнограф.

1932 — Василь Шевчук, український письменник.

1970 — Сергій Наєв, український воєначальник, учасник російсько-української війни, Герой України.

1971 — Сергій Васіч, український військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Померли 30 квітня

1945 — в бункері, під Райхсканцелярією покінчили з життям самогубством лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер та його дружина Єва Браун.

2022 — Мовчан Олексій Миколайович, командир, Герой України

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