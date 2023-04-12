Ножем відрізали голову – в ОП відреагували на шокуюче відео страти українського бійця

Увечері 11 квітня в мережі з’явилося шокуюче відео страти українського військовополоненого. На ньому живій людині нелюди відрізали голову. Відео викликало резонанс і бурхливу реакцію у суспільстві – не тільки українському. Також на нього вже відреагували в ОП, передає НСН.

У вівторок увечері в інтернеті почало розповсюджуватися вкрай жорстоке відео, на якому видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками.

Обличчя людей на півторахвилинному відео закриті масками. Один з, ймовірно, російських військових веде переговори рацією і дає вказівки іншому (який і скоює вбивство за допомогою ножа).

Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами “Работаем, братья”, “Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й”.

На записі також видно, як ці двоє людей демонструють у камеру бронежилет з українськими відзнаками. На формі людини, яку страчують, видно жовту стрічку (їх під час війни використовують українські військові

Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.

Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою.

На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.

На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

“За все буде відповідь і відповідальність”, – написав він у Telegram

Ножем відрізали голову військовополоненому – реакція суспільтства

Вважається, що першим опублікував відео російський пропагандист, «воєнкор» Поздняков у своїх Телеграм-каналах. Побачивши реакцію на запис, росіяни вже встигли звинуватити його у «роботі на українські спецслужби», адже такі відео тільки піднімають бойовий дух української армії. В свою чергу Поздняков вже почав «включати задню» і заявляти, що він не був першим, хто оприлюднив це моторошне відео.

Людей зі слабкими нервами закликають не дивитися відео. НСН не публікує запис через його надмірну жорстокість. А тих, хто все ж таки зважився на перегляд, просять поширювати його на західних інтернет-майданчиках, аби наші партнери бачили, що являють собою російські загарбники. Ось тут є інформація, кого потрібно тегати у Твіттері – https://t.me/tegtwi.

Зазначимо, що відео з відрізанням голови, викладене Поздняковим, тегнули BBC, CNN. Вже через кілька годин після заливання у відео лише на одному з майданчиків воно набрало півтора мільйона переглядів.

Мова може йти про масові випадки

Також зазначимо, що минулого тижня у інтернеті з’явилося два відео, на яких видно нібито обезголовлення українських захисників. Про це пише CNN.

“На відео, вірогідно, зображені окремі події. Одне з них могло бути записане нещодавно, а інше – судячи з кількості зелені – певно, було зняте влітку”, – йдеться у матеріалі

Зазначається, що перше відео було опубліковане на проросійському каналі у соціальних мережах 8 квітня. Воно було навмисно зняте найманцями “Вагнера” та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. Видається, що у обох мертвих військових також відтяті руки.

“Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої, у яких активну роль беруть бойовики “Вагнера”, – зауважується у матеріалі

Друге відео, яке з’явилося у мережі Твіттер та було навмисно сильно розмите, вірогідно, було записане влітку, з огляду на кількість рослин у кадрі.

“На ньому намагаються показати російського бійця, який використовує ніж, аби відтяти голову українського військового. Голос на початку відео наводить на думку, що жертва могла бути досі живою, коли розпочалося насильство”, – наголошує CNN

Видання додає, що не мало змоги самостійно перевірити локацію, де були записані обидва відео.

Все це може бути свідченням того, що росіяни масово застосовують тортури і страти відносно українських військовополонених.

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