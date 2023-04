У мережу злили секретні документи щодо українського контрнаступу – розпочато розслідування

У мережу злили секретні документи щодо українського контрнаступу, з цього приводу розпочато розслідування. Про таке пише The New York Times, передає НСН. За даними The New York Times, наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з’явилися у соцмережах – в Twitter і Telegram.

Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

Засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані цього тижня в соціальних мережах, повідомили високопосадовці адміністрації Байдена.

За словами аналітиків, зміни, які зроблені в оприлюднених документах, зокрема, про втрати України і Росії, можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Але оприлюднення оригінальних документів, які виглядають як фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів, є значним порушенням американської розвідки в зусиллях допомогти Україні.

Представники Байдена працювали над тим, щоб їх видалити, але станом на вечір четверга це не вдалося.

«Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання», — сказала Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону

У мережу злили секретні документи щодо українського контрнаступу: що в них?

Документи не передбачають конкретних бойових планів, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати свій наступ, який, за словами американських офіційних осіб, ймовірно, відбудеться найближчого місяця. І оскільки документи були створені п’ять тижнів тому, вони пропонують короткий знімок часу — американський і український погляд станом на 1 березня того, що може знадобитися українським військам для кампанії.

Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки документи, безсумнівно, пропонують багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат на високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, що поставляються в США, які можуть завдавати ударів по цілям, таким як сховища боєприпасів, інфраструктура та скупчення військ, на відстані. Пентагон не повідомив публічно, як українські війська використовують боєприпаси HIMARS, а документи це роблять.

Аналітики заявили, що буде важко оцінити вплив розкриття документів на бойові дії на передовій зараз і в найближчі місяці.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Але проросійські урядові канали ділилися та поширювали слайди брифінгу, кажуть військові аналітики.

Аналітики попередили, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені для поширення дезінформації Кремля.

«Незалежно від того, чи є ці документи автентичними, чи ні, люди повинні бути обережними з усім, що опубліковано російськими джерелами», — сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень CNA, дослідницького інституту в Арлінгтоні, штат Вірджинія

На одному зі слайдів говориться, що було вбито від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як в Україні загинуло 71 500 військових. Пентагон та інші аналітики підрахували, що Росія зазнала набагато більше втрат, близько 200 000 убитих і поранених, тоді як в Україні – понад 100 000 вбитих і поранених.

З усім тим, аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і надасть Росії цінну інформацію, таку як графіки доставлення зброї та військ, кількість нарощування українських військ та інші військові деталі.

У документі з грифом «цілком таємно» міститься «Стан конфлікту станом на 1 березня». Того дня українські посадовці перебували на американській базі у Вайсбадені, Німеччина, для військових навчань, а через день генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач союзників у Європі, відвідали їх.

Інший документ містить колонки з переліком підрозділів українських військ, обладнання та навчання з розкладом на січень-квітень.

У документі зазначено, що терміни доставлення обладнання вплинуть на підготовку та готовність, щоб дотриматись графіка.

Те, що документи можуть бути опубліковані в соціальних мереж і, імовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для Москви в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

Цей витік є першим проривом російської розвідки, який був оприлюднений з початку війни. Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях. Такі розвідувальні дані в режимі реального часу дозволили українцям націлюватися на російські війська, вбивати старших генералів і змусити перемістити боєприпаси далі від російських ліній фронту, хоча офіційні особи США кажуть, що Україна відіграла вирішальну роль у плануванні та виконанні цих ударів.

Але на початку війни українські чиновники вагалися щодо того, щоб ділитися зі Сполученими Штатами своїми бойовими планами, побоюючись витоку інформації, кажуть американські та європейські чиновники. Ще минулого літа представники американської розвідки заявили, що часто краще розуміють військові плани Росії, ніж України.

Занепокоєні тим, що розповсюдження своїх планів операції також може висвітлити слабкі сторони та перешкодити подальшій підтримці США, українці пильно охороняли їх, навіть коли американська розвідка збирала точні деталі про те, що наказує Кремль, а російське командування планує.

Обмін розвідданими між Україною та Сполученими Штатами значно посилився минулої осені, і дві країни тісно співпрацюють над варіантами українського наступу.

Ще новини України і світу: Російські хакери злили у мережу 16 Гб даних S.T.A.L.K.E.R. 2 – подробиці