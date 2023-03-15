Російські хакери злили у мережу 16 Гб даних S.T.A.L.K.E.R. 2 – подробиці

Російські хакери злили в мережу 16 Гб даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2. За їхніми словами, вони виклали карту ігрового світу з усіма локаціями та сюжет гри.

Про це повідомляє LIGA.net, передає НСН.

З повідомлення зловмисників можна зрозуміти, що вони злили не всі доступні їм файли.

11 березня хакери звернулися до української студії GSC Game World з погрозами, вони вимагали від розробників «одуматися» та «переосмислити своє ставлення до гравців з Росії та Білорусі», а також вибачитися за «негідне ставлення до простих гравців з цих країн». Крім того, злодії вимагали повернути російську локалізацію.

При цьому у пості з шантажем GSC Game World росіяни наполягають на «дружньому ставленні до неї».

У GSC Game World закликали гравців не дивитися та не розповсюджувати виток зі S.T.A.L.K.E.R. 2, а дочекатися її офіційного релізу, бо застарілі або незавершені матеріали можуть зашкодити враженням від гри.

«Це не перша спроба злому та зливів наших даних, у тому числі особистих – вже понад рік нас постійно атакують. Шантаж, агресія, злами, шкода для гравців та фанатів, і спроби негативно вплинути на розробку та компанію загалом – це те, що ми бачимо. Ми українська компанія і, як і більшість українців, останнім часом побачили безліч страшніших речей: наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вийде. Шантажувати теж. Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна – ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, для рідної країни», йдеться у повідомленні студії.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни деякі з розробників гри вступили до лав Збройних сил України та захищають нашу країну від агресії. Інші стали волонтерами та продовжують займатися створенням гри у перервах між волонтерством.

Крім того, розробники заблокували доступ до гри на території Росії та Білорусі. У відповідь російські користувачі почали занижувати рейтинг шутера.

Роскомнадзор заблокував сайт GSC Game World. На ньому, як і на сайті гри, опубліковано листа, в якому розповідається правда про напад Росії на Україну, а також наведено реквізити, за якими можна допомогти ЗСУ, Червоному хресту, фонду «Повернись живим».

«Крізь смерть і біль, війну, страх і нелюдську жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знову!», йдеться на сайті GSC Game World, яка зібрала 800 тисяч доларів для допомоги ЗСУ.

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