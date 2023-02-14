Хакери розсилають “листи від РНБО”, щоб отримати доступ до комп’ютерів

До українських держорганізацій та установ почали надсилати електронні «листи від РНБО» зі шкідливим програмним забезпеченням.

Як передає НСН, про це повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Йдеться про масове поширення небезпечних електронних листів від імені Апарату Ради національної безпеки і оборони України з темою «Критичне оновлення безпеки» та додатком у вигляді RAR-архіву з назвою «KB5017371 оновлення системи безпеки.rar» зафіксували фахівці CERT-UA.

У Держспецзв’язку додають, що архів містить зображення-приманку «інструкція Важливо прочитати.jpg» та спліт-архів із виконуваним файлом «KB5017371.exe».

У разі завантаження, розпакування та запуску вмісту архіву на комп’ютер буде встановлено легітимну програму Remote Utilities. Вона надає прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.

Кібератаки

За інформацією Держспецзв’язку, на початку лютого кіберзловмисники поширювали електронні листи начебто від імені «Укртелекому». Вони спрямували розсилання переважно на органи державної влади, ймовірно, з метою шпигунства.

Також на початку лютого фахівці CERT-UA виявили небезпечний сайт, що імітував офіційний вебресурс Міністерства закордонних справ України. З його допомогою хакери намагалися викрадати дані.

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