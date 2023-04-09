Чи справді була спроба звільнення ЗАЕС з води – що розповів спецпризначенець

Днями британське видання The Times оприлюднило матеріал, в якому стверджує, що Збройними силами України у жовтні минулого року була зроблена невдала спроба звільнення ЗАЕС з води. Ні ЗСУ, ні українська влада ніколи не повідомляли офіційно про таку спробу. Проте і спростувань інформації британських журналістів на офіційному рівні наразі немає. Деякі вітчизняні експерти вважають статтю в The Times частиною російської ІПСО, хоч це видання поважне і не має репутації фейкометів. Але існує ще й інтерв’ю українського спецпризначенця, в якому той розповідає про невдалу операцію зі звільнення Енергодара з води. Даний матеріал оприлюднено на офіційному сайті Національної поліції України.

Спроба звільнення ЗАЕС – що пише The Times

Невелика група українських спецпризначенців намагалась відбити в окупантів Запорізьку АЕС. Військовим вдалось на невеликих човнах дістатися берега, але основні сили не змогли висадитися через потужний вогонь ворога. Через це операція, яка сталась уночі 19 жовтня 2022 року, провалилась. Про це повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, згідно з планом передбачалось провести піхотний бій, що не дозволило б росіянам застосувати артилерію на території атомної станції. Джерело США підтвердило, що для цієї операції Штати надали Україні розвіддані “в терміновому порядку”.

“Росіяни збудували дуже щільну оборону, всі замінували”, — розповів неназваний офіцер спецназу ЗСУ журналістам

За його словами, десантників почали обстрілювати ще у воді. Далі ворог підтягнув танки та артилерію. ЗСУ у відповідь вели вогонь із РСЗВ Himars по російських військах на березі Дніпра.

“Меншими групами, так, ми наступали, проривалися і боролися з ними. Але з великою групою це було неможливо, оскільки вони ховалися всюди”, — зазначило джерело

Українські військові намагались уразити російські танки, але це було важко зробити, рухаючись по воді. Зокрема, катерам доводилось маневрувати, щоб спробувати атакувати Енергодар із протилежного флангу, але постійний шквал вогню зрештою змусив українські сили відступити.

“Багато життів було врятовано завдяки командувачу цієї операції. Коли він зрозумів, що це буде дуже-дуже складно і ми зазнаємо великих втрат. Замість того, щоб безглуздо сказати: “Вперед!” він вирішив, що ми можемо відступити”, — пояснив офіцер

Думка аналітика з Інформаційного спротиву Олександра Коваленка

Інформація про нібито невдалій спробі штурму українських військових Запорізької АЕС, яка з’явилася в The Times, може бути частиною великої російської ІПСО, – написав у Телеграм військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Він зазначив, що частиною цієї ІПСО також є “злив” нібито розкритого плану “контрнаступу” ЗСУ напередодні.

Експерт наголошує, що ознакою ІПСО є, по-перше, “неназване джерело” в ЗСУ. Крім того, ІПСО по нібито штурм ЗСУ Запорізької АЕС росіяни “зливали” ще в минулому році, але вельми невдало – їм ніхто не повірив.

Щоправда, тоді РФ заявляла про висадку десанту ЗСУ з баржі. “Одну з дрейфуючих барж по Дніпру вони навіть розстріляли для показухи. А тут вже виявляється була ціла флотилія з 30 катерів? Ви собі уявляєте це операцію з 30 катерів, яку ніхто не бачив?” – поцікавився Коваленко

Через кожен такий “злив” спецслужби РФ чітко ретранслюють російський наратив, що всі операції ЗСУ планує Пентагон, а ЗСУ, коли самі беруться за справу, зазнають “колосальні” втрати, пояснив Коваленко.

“Російська пропаганда системно розвиває свої ІПСО через західні ЗМІ, збільшуючи охоплення аудиторії та зони поширення/впливу. Очевидно, що РФ так намагається дезорганізувати Генштаб ЗСУ та наших партнерів напередодні контрнаступу… Наслідки від цього можуть різноманітні й непередбачувані, за повної вини тих видань, через які здійснювався злив”, – написав Коваленко

Спроба звільнення Енергодара – розповідь спецпризначенця

Про невдалу спробу звільнення Енергодара в інтерв’ю виданню Цензор.нет розповів у лютому цього року командир медичного підрозділу полку «Сафарі», який входить до штурмової бригади «Лють» Гвардії Наступу ВІталій Фесюк, позивний Сєвер. Цей матеріал опублікувала Національна поліція України на своєму офіційному сайті.

Ось що розповів Фесюк про невдалу спробу штурму:

“Ми заходили на Енергодар з води. Я таке бачив тільки у фільмі “Троя”. Уночі на Дніпрі було так багато човнів, що коли кацапи це побачили, почали робити фаєр-шоу вздовж усього берега. Це було дуже потужно.

Там були різні підрозділи. Ми проходили підготовку, по півтори години плавали. На вулиці десь -5 тоді було. Ми тоді, на жаль, не взяли Енергодар. Росіяни почали обстрілювати всі човни. Але тоді нас дуже сильно прикривали “Хаймерси”, тож ми майже всі вийшли звідти. Там був тільки один двохсотий. Це був неймовірний досвід”

Віталій Фесюк не називає дати проведення операції, але говорить, що після неї частина його побратимів відправилася звільняти Лиман. А звільнення Лиману, як відомо, відбулося на початку жовтня 2022 року. Тож, мова не може йти про 19 жовтня (саме цю дату називає The Times).

Тому стверджувати, що спецпризначенець і британські журналісти говорять про одні й ті самі події, не можна. І, вірогідно, точну інформацію ми отримаємо вже після війни від офіційних осіб.

Зазначимо, що окупанти та їх посіпаки на Запоріжжі про спроби штурму Енергодара українськими військами заявляли декілька разів. Більшість заяв «підкріплювалися» фейковими фото і відео.

Джерело

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