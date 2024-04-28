Вже через 3 місяці мільйони чоловіків в Україні можуть оголосити в розшук – юрист назвав причину

Вже через 3 місяці мільйони чоловіків в Україні можуть оголосити в розшук. Це може статися, коли мине 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Юрист Микола Максимов пояснив причину. Про це пише 24 канал, передають Новини України – НСН.

Мільйони чоловіків в Україні можуть оголосити в розшук – чому так може статися?

Як відомо, ухвалений у квітні і підписаний президентом закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. А у ньому прописано, що всі військовозобов’язані чоловіки зобов’язані упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП.

А що станеться, якщо вони цього не зроблять?

Адвокат Микола Максимов пояснив, що у разі, якщо чоловік не оновить свої дані протягом 60 днів, військомат у такому випадку матиме право звертатися до поліції і подавати інформацію про порушника для оголошення останнього у розшук.

Таким чином, за словами Максимова, в розшук можуть бути оголошені мільйони українських чоловіків.

Найімовірніше, до пошуків будуть залучені дільничні або патрульні поліціянти. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК, – пояснив адвокат

Після цього порушнику буде вислано новий документ – вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа знову не з’явиться, військкомат звернеться до суду з позовом про обмеження їй права на керування транспортним засобом.

Крім того, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень. А його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами.

Якщо військовозобов’язаний не просто не оновив дані, але й не був раніше зареєстрований в ТЦК взагалі, поліція матиме право доставити його до військомату примусово. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості.

Де ТЦК візьме інформацію про чоловіків?

“Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК”, – розповів Максимов

Адвокат вважає, що у розшуку можуть опинитися близько двох мільйонів українців призовного віку.

Правоохоронці максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають, – уточнив Максимов

За його словами, новий закон спрямований на те, щоб оголошувати громадян у розшук без повістки.

На сьогоднішній день якщо чоловік по повістці не з’явився, тоді, безумовно, є розшук. А зараз вони зробили так, щоб усі військовозобов’язані одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку, — пояснив юрист

Ще новини України: Закон про мобілізацію прийнято: основні положення і коли почне діяти