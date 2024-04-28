Окупанти обстріляли два міста на Харківщині – є поранені і руйнування (фото)

Окупанти обстріляли два міста на Харківщині 28 квітня – є поранені цивільні і руйнування.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську ОВА і Харківську обласну прокуратуру.

Окупанти обстріляли два міста на Харківщині

28 квітня о 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп’янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

У прокуратурі уточнюють, що, за попередніми даними, ворог вдарив по Куп’янську з РСЗВ «Град». І публікують фото наслідків атаки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Обстріли Харківщини за минулу добу

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори.

13:00 м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

12:50 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.

27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, с. Вовчанські Хутори, обстріл КАБ будівлі дитячого садку.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі н.п. Кислівка, Берестове, Копанки.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 88 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 39; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,45 га території, знищили 560 вибухонебезпечних предметів.

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