На Харківщині окупанти вбили 12-річну дитину. Серед поранених теж є діти, у тому числі немовля. Всього у Харківській області двоє загиблих і 21 поранений за добу. Місто Харків вперше атакували УМПБ Д-30 з літака.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає НСН.

Обстріли Ізюмського району

12-річна дитина загинула внаслідок ворожого удару по Боровій Ізюмського району.

За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Точний вид озброєння встановлюється.

Крім того, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.

Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.

Обстріли Харкова

Один загиблий та 19 поранених, серед яких 3-місячна дитина внаслідок обстрілу у Харкові.

За даними слідства, 27 березня приблизно о 15:50 збройні сили рф обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі м. Харкова.

Відомо про одного загиблого чоловіка. 19 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років.

Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Це перший випадок, коли збройні сили рф вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака.

В ніч на 28 березня держава-агресор знову атакувала Харків – цього разу безпілотниками.

У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинка вибито вікна.

Без постраждалих.

Обстріли Куп’янщини

Також 27 березня приблизно о 13:45 збройні сили рф завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, окупанти скинули на місто ФАБ-500.

Крім того близько 13:00 відбувся ворожий обстріл з дрону с. Дворічна Купʼянського району. Тут отримав поранення 67-річний чоловік.

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